Der Aquazoo-Chef Jochen Reiter über seine Ziele, größere tierische Vielfalt und Kennenlernen im Hai-Becken.

Düsseldorf. Noch sechs Wochen, dann eröffnet nach vier Jahren Bauzeit am 22. September das Aquazoo Löbbecke Museum wieder seine Türen. Der neue Chef von Zoo und Naturkundemuseum heißt Jochen Reiter. Er ist überzeugt vom Konzept des neuen Zoos und will jährlich 500 000 Besucher in den Nordpark locken.

Herr Reiter, noch sieht der Aquazoo sehr nach einer großen Baustelle aus. Wird in sechs Wochen alles rechtzeitig fertig sein?

Reiter: Oh ja. Die Arbeiten und Vorbereitungen für den großen Tag laufen auf Hochtouren und die Becken und Terrarien füllen sich immer mehr mit Leben. Wir haben in den vier Jahren viel modernisiert und insgesamt 21 Millionen Euro investiert. Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck daran, die Wasserbecken einzufahren.

Was macht den neuen Aquazoo aus?

Reiter: Der alte Aquazoo hatte 475 Tierarten und 3000 Tiere, der neue ist noch vielfältiger. Hier leben jetzt 560 Arten und knapp 5000 Tiere. Erstmalig haben wir eine Kolonie mit Brillenpinguinen. Die Besucher haben einen tollen Unterwassereinblick und können die Vögel so genial bei ihren Tauchgängen beobachten. Die Tropenhalle hat jetzt mehr Krokodile. Spektakulär ist wohl unser australisches Süßwasserkrokodil mit dem Namen „Old Lady“. Es ist ein weibliches Tier, etwa zwei Meter lang und über 50 Jahre alt. Soviel ich weiß, gibt es auf der ganzen Welt keinen Zoo, der ein solch betagtes Reptil dieser Art in seinem Bestand hat.

Tickets

Kontakt Der Eintrittskarten-Vorverkauf läuft. Das Institut bietet neben einer Info- und Tickethotline erstmals ein Online-Ticketingsystem über die Plattform „Westticket“ an. Zudem können Interessierte Eintrittskarten in den Tourist-Informationen der Düsseldorf Tourismus GmbH erstehen. Erwachsene zahlen an der Tageskasse neun Euro. Eine Ermäßigung erhalten Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Schüler, Studierende, Auszubildende, Gruppen ab zehn Personen sowie Inhaber der Ehrenamtskarte NRW. Die Rufnummer der Hotline lautet: 27400200 Online-Ticketing: www.westticket.de/ aquazoo-loebbecke-museum

Der Zoo hat ja ein aufwändiges Facelifting bekommen, was erwartet den Besucher?

Reiter: Wir haben viel modernisiert und jetzt auch ein gutes Klima im Inneren für die Gäste. Die Papageientaucher haben eine optisch beeindruckende Kunstfelskulisse bekommen, die Tropenhalle ist komplett neu bepflanzt, viele Gehege – wie das des Papuawarans – sind umfassend neugestaltet. Das optische Gewand des naturkundlichen Museums hat jetzt Flair dank eines Farb- und Lichtleitsystems. Es gibt jetzt interaktive Stationen und eine Kinderebene mit eigens kreierten Charakteren und auch durchgängigen Trittstufen an den Becken und Terrarien. Für die und ein modernes Aufmerksamkeitsleitsystem für Blinde- und Sehgeschädigte.

Ursprünglich sollte der Aquazoo vergrößert werden, das ist jedoch nicht geschehen. Wie ordnen Sie den Zoo im Vergleich mit anderen ein?