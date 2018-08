Leopold: Es sind Menschen, die Träume und Probleme haben und damit gar nicht so viel anders sind als du und ich. Sie haben einfach nur oft Pech gehabt. Aber grundsätzlich mag ich Helden, die sich am Rand der Gesellschaft bewegen, die mehr wie Anti-Helden sind, Menschen, die versuchen zu überleben.

Ihr Film erzählt von Menschen, die sich am Rand der Gesellschaft bewegen: Da ist die drogenabhängige Mutter, Cobain lebt zunächst im Heim, arbeitet irgendwann für einen Zuhälter, verkehrt mit Prostituierten, wird selbst zum Freier. Was hat Sie an diesen Figuren interessiert?

In „Cobain“ erzählt die niederländische Regisseurin Nanouk Leopold die Geschichte eines Jungen, der seine drogenkranke Mutter retten will. Am Donnerstag feiert der Film im Atelier-Kino, Graf-Adolf-Straße 47, seine NRW-Premiere. Die Regisseurin wird vor Ort sein. Der Film kommt am 13. September in die Kinos.

Leopold: Es ist ein universelles Thema ist, das viele Leute ansprechen kann. Kinder wollen immer ihre Eltern retten. In diesem Fall ist es ein bisschen extremer. Ich denke, dass Mia nicht gerettet werden will. Beide fühlen eine Menge füreinander, aber das macht es nicht leichter. Sie haben ihre Rollen getauscht und das verursacht schon ein Drama. Es ist eine explosive Situation. Damit zu arbeiten, ist spannend.

Nun erlebt Cobain permanent Rückschläge. Seine Mutter scheucht ihn immer wieder davon. Zuhälter Wickmayer, bei dem er scheinbar ein neues Zuhause findet, redet schlecht über seine Mutter: „Sie ist es nicht wert. Eines Tages liegt sie tot im Straßengraben“. Woher nimmt Cobain die Kraft, weiterzukämpfen?

Leopold: Ich glaube an die Kraft der Jugend. Seltsamerweise ist Cobain gar nicht voll bewusst, wie schlecht ihn seine Mutter behandelt. Aber er ist stark und optimistisch. Er glaubt, dass er selbst den Unterschied ausmachen machen. Und damit liegt er richtig.

Ihr Hauptdarsteller Bas Keizer wurde bereits als schauspielerische Entdeckung gefeiert. Wie sind Sie auf ihn aufmerksam geworden?

Leopold: Wir haben uns 500 Jungs angeschaut, mit rund 100 habe ich gearbeitet. Nach vielen Proben blieb noch eine kleine Gruppe von etwa zwölf Jungs übrig, mit der ich an ein paar Wochenenden Workshops gemacht habe. Sie wurden ziemlich schnell immer besser und sind alle im Film zu sehen: im Kinderheim oder beim Grillen. Bas Keizer stach heraus. Er hatte noch nie zuvor gespielt, aber er ist ein Naturtalent. Es hat viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten.

Ihr Film setzt ja weniger auf Dialoge, sondern auf Bildsprache, etwa Blicke. Warum?

Leopold: Im Drehbuch standen mehr Dialoge drin. Aber beim Filmschnitt stellten wir fest, dass in der Körpersprache der Schauspieler und in der Bildsprache des Films bereits viele Dinge gesagt waren. Ich denke, so lässt sich eine Geschichte überzeugender erzählen. Wenn sich die Geschichte im Kopf des Zuschauers abspielt, wenn er seine eigenen Interpretationen schafft, sind die Emotionen stärker und der Film wirkt noch lange nach.

Zum Schluss des Films landen Mia und Cobain im Wald, wo es zu einem dramatischen Finale kommt, das sicherlich in die Filmgeschichte eingehen wird. Die Wald-Szenen haben Sie im Bergischen Land gedreht. Warum haben Sie diese Location ausgewählt?

Leopold: In der Geschichte handelt es sich um einen Wald nahe Rotterdam, aber in Wirklichkeit drehten wir in den Wäldern von Bergisch Gladbach. In der Geschichte ist es wichtig, dass Cobain und seine Mutter die Stadt verlassen und sich an einem abgelegenen Ort wiederfinden, wo sie miteinander alleine sind. Zum ersten Mal sind sie richtig zusammen und leben so, wie sie noch nie zuvor miteinander gelebt haben, fast wie im Märchen. Und wie Cobain wollen wir glauben, dass es vielleicht möglich ist, miteinander glücklich zu sein. Aber natürlich wissen wir, dass das Glück nicht halten wird.