Am Strand von Tel Aviv entschied der Düsseldorfer Medizinprofessor Rotem Lanzman, sich zu engagieren. Jetzt organisiert er seinen ersten Jüdischen Ärztekongress.

Fritz Klestadt wanderte 1933 nach Palästina aus, heimisch wurde der deutsch-jüdische Arzt dort jedoch nicht. Er verließ Israel 1956, um in die Nähe seiner in die USA ausgewanderten Familie zu ziehen. Allerdings unterbrach er seinen Reiseweg, denn er wollte seine Heimatstadt Dortmund gerne noch einmal besuchen. Aus dem geplanten Zwischenstopp wurde schließlich ein ganzes Leben, denn Klestadt beschloss, dabei zu helfen, die Jüdische Gemeinde in Dortmund wieder aufzubauen und ließ sich als praktischer Arzt nieder. Sein Enkel Rotem Lanzman ist der beruflichen Vita des Großvaters gefolgt. Er studierte Medizin, wurde Professor an der Heinrich-Heine-Universität und hat vor einem Jahr den Vorsitz des Bundesverbands Jüdischer Mediziner mit Sitz in Düsseldorf übernommen. In dieser Eigenschaft organisiert er den Internationalen Kongress Jüdischer Mediziner vom 17. bis 19. November in Düsseldorf.

Herr Lanzman: „Wozu ein jüdischer Ärztekongress?“ ist der Titel Ihres Eröffnungsvortrags. Gibt es in der Medizin einen spezifisch jüdischen Zugang?

Rotem Lanzman: Ja, das ist so. Und es gibt Gründe dafür, warum das wichtig ist. Es existieren etwa moderne Entwicklungen in der Medizin, die von religiöser Seite geklärt werden müssen. Nehmen wir das Beispiel der Leihmutterschaft. Ist ein Kind, das von einer jüdischen Frau ausgetragen wird, automatisch jüdisch oder nicht? Interessant ist auch die Frage, was aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in der Gendiagnostik speziell für Juden bedeuten. Warum haben ashkenazische Juden ein höheres Brustkrebsrisiko? Oder: Kann man Juden aufgrund ihrer Gen-Sequenz identifizieren? Das sind spannende Aspekte, die im Rahmen eines solchen Kongresses bearbeitet werden können. Ein weiterer Grund sind die medizinisch-technischen Entwicklungen in Israel. Darüber ist in Deutschland nur wenig bekannt. Hier schaut man vor allem auf das politische Israel. Wir möchten andere Seiten zeigen.

An welche technischen Errungenschaften denken Sie?

Lanzman: Die Kapsel-Endoskopie wurde zum Beispiel in Israel entwickelt. Der Patient schluckt eine Video-Kapsel von der Größe einer Vitamintablette, die Aufnahmen vom Inneren der Verdauungsorgane macht. Ein anderes Beispiel: Ein israelisches Unternehmen stellt im Rahmen des Kongresses einen Cannabis-Applikator vor, mit dessen Hilfe der Arzt die genaue Dosierung vorgeben kann. Die Apparatur funktioniert so ähnlich wie eine Nespresso-Maschine.

Es gibt Vorträge zur Versorgung syrischer Kriegsopfer, zu Vitamin-D-Mangel und zu Hauterkrankungen. Das vieldiskutierte Thema der Beschneidung sparen Sie allerdings aus. Warum?