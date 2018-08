Letzte Woche haben wir das Buch „Zum Glück gab es Beat“ des Düsseldorfer Schriftstellers Wulf Noll besprochen. Thomas Frank fand, dass Nolls Hommage an den Beat missglückt sei. Der Autor wiederum betrachtet die Rezension als missglückt. Nun trafen sich beide zum Streitgespräch.

Herr Noll, was genau stört Sie an der Rezension?

Wulf Noll: Ich meine, dass die Motive missverstanden oder zum Teil auch nicht erkannt wurden. Einmal ist Ronny Blumenstein eine philosophische Figur. Zum anderen ist er auch ein Píkaro, also ein Schelm. Es gibt ja eine lange Tradition des Schelmenromans. Natürlich stand die Beat-Bewegung im Vordergrund, aber auch diese hat pikareske Züge: Das ist das unstete Herumwandern und die Suche nach etwas. Nun hatten Sie ja gesagt, was ich da mache, sei zum Teil Behauptungsliteratur. Das verstehe ich gar nicht. Deshalb will ich Sie zurückfragen, was Sie unter Behauptungsliteratur verstehen.

Für mich ist das Problem dieses Buches, dass es unentwegt Dinge behauptet, diese Dinge aber nicht beschreibt. Da heißt es zum Beispiel über die Hauptfigur: „Das Verschüttungstrauma war ein Ungeheuer in Blumenstein selbst. Er bekämpfte es und das angeborene Dunkel in ihm auf seine Weise, damit aus der Dunkelheit Licht, damit aus dem Trauma Traum werden könne.“ Wie Blumenstein dieses Trauma besiegt, erfahre ich aber nicht. An einer anderen Stelle heißt es: „Im ‚Summer of Love’ des Jahres 1968 brodelte in München das Leben in Studenten- und Hippie-Cafés, in Jazzkellern, Diskotheken, Kneipen, Gärten und Parks“, aber wie genau es dort brodelte, verschweigt das Buch. Sie vermitteln nicht, was in Ronny vorgeht oder wie sich die Beat-Zeit anfühlt. Dadurch wirken die Figur und die Zeit unlebendig.

Noll: Es kann vermutlich sein, dass Sie generell Schwierigkeiten mit dieser Generation haben. Ich bin ja ein Zeitzeuge und Leute meines Alters fühlen sich angesprochen. Andererseits ist es ja ein Zeichen der Pikaro-Literatur, dass sie Episoden nebeneinanderstellt, dass die eigentliche Konfliktlösung nicht ausgetragen wird. Es kommt aber zum Spiegel. Der Held durchwandert sehr viele gesellschaftliche Schichten, spiegelt diese oder demaskiert sie vielleicht. Zum Schluss blickt man retrospektiv auf das, was gelaufen ist. Eine bloße Behauptung findet nicht statt. Blumenstein als Held entwickelt sich ja weiter. Er muss nicht jede Äußerung nochmal hinterfragen. Es ist ja Literatur. Literatur präsentiert.

Ja, aber diese Episoden werden nur flüchtig beschrieben. Die Figuren, die Orte, die Zeit bleiben für mich blass. Wenn Blumenstein mit seiner Freundin Christine unterwegs ist, dann trampen sie schnell durch Großbritannien, sind mal kurz in Glasgow, mal kurz in Edinburgh …