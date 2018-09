Burkhard Glashoff ist Geschäftsführer und Programmplaner der Heinersdorff-Konzerte – und er lässt den Künstlern bei der Wahl ihres Repertoires gerne Freiheiten. Wir sprachen mit ihm vor Saisonbeginn. Auch über Themen, die sonst nicht im Fokus stehen.

Auch bei Heinersdorff steht die kommende Saison vor der Türe, und das geneigte Publikum erwartet das eine oder andere Schmuckstück aus der Schatzkammer der klassischen Musik. Doch wie entsteht das Programm? Was macht die Konzerte in Düsseldorf so besonders? Und wie kommt es eigentlich zu den so variierenden, bisweilen recht hohen Eintrittspreisen?

Wir trafen uns mit Burkhard Glashoff, Geschäftsführer und Programmplaner der Heinersdorff–Konzerte, und sprachen mit ihm über genau diese Themen.

Wenn Sie das Programm für die Heinersdorff-Konzerte zusammenstellen, von welchen Idealen, welchen Motivationen lassen Sie sich dann in erster Linie lenken?

Burkhard Glashoff: In erster Linie versuchen wir, die spannendsten Künstler der Gegenwart für Düsseldorf zu gewinnen. Es ist allerdings gar nicht so einfach wie es klingt, jene zu engagieren. Denn wir befinden uns in Wahrheit mittlerweile in einem globalen Wettbewerb mit Konzertveranstaltern und Konzerthallen, nicht nur hier in Deutschland, sondern europaweit, weltweit, in Asien, wo es überall neue Konzerthallen gibt. Die spannende Frage bei diesen Überlegungen ist also: wie kommt man an die hochkarätigen Künstler überhaupt ran und wie kann man sie begeistern, in Düsseldorf Konzerte zu geben.

Wie gehen Sie da vor. Gibt es bestimmte Tricks und Kniffe, die Sie uns vielleicht verraten wollen?

Glashoff: Die Düsseldorfer Tonhalle hat als Konzertsaal unbestreitbar große Reize. Künstler, die schon einmal hier waren, können das bestätigen. Künstler, die zum ersten Mal in der Tonhalle spielen, sind oft ein wenig überrascht, weil sie Düsseldorf gar nicht so – salopp gesagt – auf dem Schirm hatten als Konzertstadt. Sie sind dann überrascht, dass die Tonhalle ein so wunderbarer Konzertsaal ist, mit ihrer ganz speziellen intimen Atmosphäre: „Das Planetarium der Musik“. Es gibt dann immer einen Aha-Effekt, wenn man den Künstlern erklärt, dass die Tonhalle ein altes Planetarium ist, das jetzt als Konzertsaal genutzt wird. Das andere, was die Künstler immer wieder begeistert, ist das Publikum. Die Begeisterungsfähigkeit des Düsseldorfer Publikums, die wirklich ungewöhnlich ist. Auch im Vergleich mit anderen Städten. Das ist für die Künstler schon ein ganz wichtiger Faktor.

Ihre Konzerte haben auch ein großes Einzugsgebiet, oder?

Glashoff: Das auf alle Fälle. Es war auch unser Bestreben, mit der Übernahme der Heinersdorff Konzertreihen die Konzertangebote in der Tonhalle wieder als Magnet ins Rampenlicht zu rücken. Das war ein bisschen verloren gegangen. Die ganz hochkarätigen Künstler, die Spitzenorchester kommen nun wieder in die Tonhalle und sind nicht nur in der Philharmonie Essen oder im Konzerthaus Dortmund zu hören. Dann ist ein Konzertbesuch in der Tonhalle auch wieder attraktiv für das Publikum aus dem Umland und aus anderen Städten. Wir stellen schon fest, dass unsere Besucher durchaus Reisen von 100, 200 Kilometern auf sich nehmen, wenn sie ein besonders hochkarätiges Konzert erwartet. Lassen Sie uns gerne über das Programm der nächsten Saison sprechen. Sicherlich, jedes Konzert ist auf seine Art ein Highlight.