Düsseldorf. Mehrere hundert Beschäftigte haben an den Düsseldorfer Uni-Kliniken die Arbeit niedergelegt. Mit Transparenten demonstrierten sie am Dienstagmorgen für einen Tarifvertrag zur Entlastung des Personals. Die Klinik hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass mit erhebliche Einschränkungen für die Patienten zu rechnen sei. Medizinisch dringende Eingriffe würden durchgeführt, doch eine Vielzahl von Operationen müsse verschoben werden.

Der Streik soll bis Mittwoch dauern, wenn in Düsseldorf die Gesundheitsminister der Länder zusammenkommen. Dann will die Gewerkschaft Verdi in der Landeshauptstadt auch eine Kundgebung veranstalten. Die Kliniken kritisierten, dass mit der Gewerkschaft keine Notdienstvereinbarung getroffen werden konnte. Auch sei nicht mitgeteilt worden, welche Bereiche des Maximalversorgers bestreikt würden.

"Wir versuchen uns bestmöglich vorzubereiten.", sagte ein Sprecher der Klinik am Montag. Eine Hotline für Patienten werde eingerichtet. Nach Angaben des Klinik-Sprechers entscheidet sich kurzfristig, wie viele Operations-Säle betrieben werden können. Um die stationären Patienten mit Essen zu versorgen, helfen in der Küche Mitarbeiter aus der Verwaltung.

Die Düsseldorfer Uni-Kliniken zählen zu den größten medizinischen Zentren in Nordrhein-Westfalen. In 30 Sälen werden täglich zwischen 80 und 120 Operationen angesetzt. Im vergangenen Jahr wurden 50 000 Patienten stationär aufgenommen, über 280 000 Menschen kamen zur ambulanten Behandlung. dpa