Hündchen „Filou“ starb einen qualvollen Tod. Dem Zwergspitz war der Schwanz abgerissen worden. Nun muss ein 39-jähriger Düsseldorfer deswegen vor Gericht.

Düsseldorf. Weil er einem Hund den Schwanz abgerissen und ihn so zu Tode gequält haben soll, muss sich ein 39-jähriger Düsseldorfer an diesem Mittwoch vor Gericht verantworten. Er ist am Amtsgericht wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angeklagt.

Die Besitzerin von „Filou“ hatte ihr Hündchen bei dem Angeklagten in Obhut gegeben. Zu dem Zeitpunkt soll der Zwergspitz putzmunter und gesund gewesen sein. Als der 39-Jährige den Hund am Abend zurückbrachte, war das Tier schwer verletzt und bewegungslos. dpa