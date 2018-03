Handballer haben drei Spiele binnen acht Tagen.

Innerhalb von einer Woche stehen für die Handballer der HSG Neuss/Düsseldorf II im Ligaendspurt drei richtungsweisende Spiele im Kampf um den Klassenerhalt in der Nordrheinliga auf dem Programm. Den Auftakt macht die Partie am heutigen Abend (18.30 Uhr, Sporthalle Hammfeld, Neuss) gegen den TV Alderkerk, der derzeit auf Rang neun steht.

Am Mittwoch, 14. März, steht für die Viertliga-Reserve des Zweitligisten HC Rhein Vikings gleich das nächste Spiel an, das Nachholspiel beim Tabellenfünften TuS 82 Opladen. Die Partie wird um 20 Uhr in der Bielert-Sporthalle in Leverkusen angepfiffen. Und am kommenden Samstag, 17. März gastiert der Neuss-Düsseldorfer Kooperationsverein beim TV Jahn Köln-Wahn, derzeit Zehnter. Also allesamt Gegner, die dort stehen, wo die HSG gern wäre: auf einem Nichtabstiegsplatz. Aktuell ist sie mit elf Punkten aus 18 Spielen Vorletzter.

Das Hinspiel in Aldekerk gewann die HSG mit 32:28 und zeigte dabei eine starke Leistung. Diese möchte die Mannschaft von Trainer Jörg Bohrmann natürlich wiederholen und mit einem Sieg zum Bergischen HC II auf dem ersten Nichtabstiegsplatz aufschließen. MaHa