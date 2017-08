Das „me and all Hotel“ öffnet sich mit einem Kulturprogramm auch für die Stadt.

Düsseldorf. Für Einheimische sind Hotels in der Regel nicht sonderlich spannend. Wer in Düsseldorf wohnt, braucht sich nicht um Übernachtungsmöglichkeiten kümmern oder Hotelpreise in der Stadt vergleichen. Das „me and all Hotel“ an der Immermannstraße will trotzdem mehr sein als Schlafstätte für Touristen und Geschäftsleute und richtet sich insbesondere mit seinem Kulturprogramm auch an Düsseldorfer. „Wir wollen das Hotel zur Stadt hin öffnen“, sagt Hotel-Sprecherin Catherine Bouchon.

Heute zum Beispiel schlägt der Brite Tom George alias „The Lion And The Wolf“ leise Töne an und spielt ein Wohnzimmerkonzert. Der Singer-Songwriter gehörte in der vergangenen Woche bereits zum Line-Up beim „Acoustic Summer“ im Weltkunstzimmer. Am 30. September kommt die britisch-deutsche Singer-Songwriterin Louisa Jones nach Düsseldorf. Mit ihrer zarten Stimme überzeugte die Hannoveranerin die Juroren in der vergangenen Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“.

Das „Wohnzimmer“, in dem die gleichnamigen Konzerte stattfinden, befindet sich im elften Stock des 2016 eröffneten Hotels. „Die Besucher sollen sich in unserer Lounge wohlfühlen und gute Musik in gemütlicher Atmosphäre genießen können“, erklärt Catherina Bouchon. „Und natürlich sollen unsere Hotelgäste auch mit Düsseldorfern in Kontakt kommen.“ Bewusst richtet sich das kulturelle Programm dabei an unterschiedlichste Zielgruppen, zum Beispiel was die Musik angeht. „Vergangenen Monat waren zum Beispiel die Hip-Hopper von Sons of Time bei uns zu Gast.“

Die Hotellounge ist zudem auch Schauplatz für Lesungen, die alle drei Monate in Zusammenarbeit mit der Mayerschen Buchhandlung stattfinden. Für den 18. September hat sich der Poetry-Slammer und Stand-Up-Comedian Quichotte angekündigt. Ab dem 31. August starten in der Lounge wieder die wöchentlichen Afterwork-Abende. Auch hier wollen die Verantwortlichen mit einem breitgefächerten Programm punkten: Von Hip-Hop-Klassikern und aktuellen Chart-Hits über Deep House bis hin zu Jazz und Rock sorgen DJs wie Oliver Korthals (Mojo Club) und „Verbund West“ für musikalische Feierabendstimmung.

Bouchon: „Hier können auch Nicht-Gäste einfach reinkommen, um zum Beispiel unsere Co-Working-Ecke zum Arbeiten zu nutzen.“ Am 14. Oktober feiert das Hotel seinen ersten Geburtstag, u.a. mit einem extralangen Wohnzimmerkonzert, zu dem auch Bands und Künstler eingeladen werden, die bereits einen Auftritt absolviert haben. Derweil steht mit der Hansaallee in Oberkassel der Standort für das zweite „me and all Hotel“ in Düsseldorf fest.