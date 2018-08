Das inzwischen bekannteste Freibad der Republik, das Georg-Arnhold-Bad in Dresden, hat eine noch denkwürdigere Freitagnacht erlebt, als dies ohnehin schon anzunehmen war. Um halb zehn abends war das Wasser vor lauter Leuten kaum noch zu sehen, Schlangen gab es gleichermaßen vor dem Eingang an der Rutsche und am Cocktailstand. Die, die schon drinnen waren, starteten eine Polonaise im Strudelbecken. Das berichtet die Sächsische Zeitung.

Schuld an diesem Ausnahmezustand hat Toten-Hosen-Sänger Campino. Der hatte vor gut zwei Monaten nächtens das erwähnte Freibad heimgesucht. Erst gab es Ärger, dann versöhnliche Gesten aller Beteiligten und als Krönung des Ganzen eben die lange Pool-Nacht unter freiem Himmel.

Bis zuletzt war spekuliert worden, ob der Düsseldorfer Musiker und seine Bandkollegen eventuell bei der Party auftauchen. Das klappte nicht, dennoch war Campino zwischendurch in Dresden zu sehen. Er hatte eine Videobotschaft aufgenommen, die an dem Abend zwei Mal abgespielt wurde. Einmal unter großem Jubel zu Beginn und einmal, als die Mitternachtsüberraschung präsentiert wurde. Am Beckenrand wurde eine Tafel enthüllt, die an Campinos Ausflug erinnert.

Der Dresdener Bäder-Chef Matthias Waurick und der Sportbürgermeister Peter Lames konnten am Abend zwei Schecks über jeweils 2500 Euro an die Wasserwacht des Roten Kreuzes und den Verein Malwina übergeben, der sich um Familien und Kinder kümmert. Dieses Geld hatten die Düsseldorfer gespendet.