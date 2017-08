Schilder warnen vor einem Hornissennest. Tiere stehen unter Schutz.

Düsseldorf-Unterbach. Hornissen sehen zwar nicht so apart aus wie Bienen, sind aber ähnlich zurückhaltend. Mit dieser Botschaft will Peter von Rappard, Geschäftsführer des Zweckverbands Unterbacher See, Spaziergänger beruhigen, die auf einem Weg nahe des Strandbads Nord Hinweise bemerkten, die vor einem Hornissennest warnen. Ein Besucher hatte eine Gruppe der unter Naturschutz stehenden Tiere entdeckt. „Sie sind nicht auf Nahrung aus wie Wespen und stechen nur, wenn man sie reizt“, erklärt von Rappard. Vor allem Hundebesitzer müssen das wissen, damit ihre Tiere beim Schnüffeln keine unangenehme Begegnung mit der knapp drei Zentimeter großen Wespenart haben.

In wenigen Tagen dürfte sich die Angelegenheit in Luft aufgelöst haben. Dann stirbt ein Teil der Hornissen ab; die, die überleben, suchen sich ein Winterquartier. kus