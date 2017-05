Düsseldorf. Erhebliche Unruhe herrscht set einer Woche in Holthausen, nachdem am Freitag in einem Keller an der Kölner Landstraße eine 62-Jährige ermordet aufgefunden worden war. Der Täter hatte die Frau zerstückelt und ihr den Kopf abgeschnitten. Offenbar handelt es sich bei dem Verbrechen um eine Beziehungstat. „Milenka T. war kein Zufallsopfer“, erklärte Staatsanwalt Martin Stücker gestern. Offenbar sind die Fahnder dem mutmaßlichen Mörder auf der Spur und haben auch schon ein mögliches Motiv ermittelt. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt. si