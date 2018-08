Frisch vom eigenen Feld oder frisch von anderen Erzeugern – wir haben uns umgeschaut, welcher Hofladen sich worauf spezialisiert hat. Diesmal waren wir im Hofladen „Gut Aue“ in Hubbelrath.

Düsseldorf. Jeden Tag ein Ei. Oder lieber einen Apfel? Hauptsache, es schmeckt! Auf dem Hubbelrather „Gut Aue“ am östlichen Stadtrand von Düsseldorf fällt die Entscheidung nicht schwer. Äpfel und Eier gibt es genug. Täglich bis zu 25 000 Eier von gut 30 000 Legehennen (Freiland- und Bodenhaltung) sowie 16 verschiedene Apfelsorten werden am Ilbeckweg 3 zum Verkauf angeboten - auch Kartoffeln aus eigenem Anbau.

„Wir bieten hier alles an, auch Wurstwaren. Für zwei Produkte fährt doch kein Kunde mehr zum Hof.“

Peter Huber, Landwirt „Gut Aue“

Es sind aber nicht nur diese drei Produkte, die „ab Hof“ verkauft werden. Vielmehr ähnelt der große Hofladen der Familie Huber einem kleinen Supermarkt. „Wir bieten hier alles an, auch Wurstwaren. Für zwei Produkte fährt doch kein Kunde mehr zum Hof. Der Mensch ist bequem geworden, er kauft lieber alles an einem Ort“, sagt Landwirt Peter Huber. Der 51-Jährige eilt vom so genannten Eierhaus, in dem auch das Büro untergebracht ist, zum Hofladen und zurück zum nahegelegenen Wohnhaus, um dort „endlich einen Kaffee“ zu trinken.

Von früh bis spät ist der Geschäftsführer des Familienbetriebs auf den Beinen. Denn er und seine Familie betreiben auch Ackerbau auf gut 120 Hektar (Mais, Zuckerrüben, Getreide und besagte Kartoffeln). Hubers Augen leuchten, als er vom Sonnenaufgang auf dem Feld und vom Geschmack seiner Kartoffel „Linda“ berichtet. „Die hat vier bis fünf Geschmacksnuancen mehr als Kartoffeln, die es beim Discounter gibt“, sagt Peter Huber. „Wer sie einmal gegessen hat, will keine andere mehr.“ Deshalb sei sie ja vom Markt genommen worden - „große Handelsketten brauchen geschmackliche Neutralität, Vereinheitlichung und Austauschbarkeit der Produkte, um Zulieferer wechseln zu können. Aber die Verbraucher wollen das nicht mehr. Sie wollen Sachen, die nach etwas schmecken. Deshalb nehmen Hofläden wie unserer eindeutig zu“, resümiert Peter Huber.

Er betreibt ein gemischt landwirtschaftliches Unternehmen, das mit seiner Produktion und eigenem Vertrieb gut 80 bis 90 Kunden bedient. Darunter zwar auch Franchise-Nehmer großer Ketten, aber nur vereinzelt. Huber gilt als einer der Großen unter den Landwirten in der Region, aber er sagt: „Wir sind ein kleiner bis mittlerer Betrieb. Wir könnten zum Beispiel nicht ganz Düsseldorf mit unseren Eiern versorgen.“ Dafür bräuchte man 500 000 Legehennen, rechnet er. Das seien 16 oder 17 mal so viele Tiere wie Hubers Stallungen zählen.

Die Aufzucht der Hühner hat übrigens Vater Albert Huber 1956 begonnen. Und Peter Hubers Steckenpferd ist der Obstanbau, besonders der von Äpfeln, geworden. Auf 6,5 Hektar Land zieht er neben Beeren und anderem Saisonobst auch für Allergiker geeignete Apfelsorten. Das Geheimnis seines Erfolgs: „Ich beobachte nur aufmerksam die Natur und optimiere ständig meine Zucht.“ Das Obst lasse er beispielsweise wesentlich länger am Baum reifen als andere Betriebe. „Die letzten 14 Tage bringen den Geschmack“, verrät er. „Unsere Selbstpflücker-Wochenenden sind so gefragt, dass Kunden künftig nicht nur samstags und sonntags, sondern auch freitags auf die Felder dürfen, um ihre Äpfel selbst zu ernten.“