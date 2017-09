Die A-Knaben gewinnen die Westdeutsche Meisterschaft. Nun wollen sie auch Deutscher Meister werden.

Am Ende kannte der Jubel keine Grenzen mehr: Die Hockey-Jugend des DSD hat ihren Titel, den sie vor zwei Jahren in der gleichen Alterskonstellation bei den B-Knaben errungen hatte, bei den A-Knaben verteidigt. Nach dem Sieg im Halbfinale über Schwarz-Weiß Köln (4:1) gab es im Finale gegen den eigentlichen Abonnement-Meister Uhlenhorst Mülheim ein souveränes 3:0. Was die Grafenberger Jungs dabei insbesondere in der ersten Halbzeit auf das Parkett zauberten, führte immer wieder zu Szenen-Applaus und Begeisterung bei den zahlreichen Zuschauern am Spielfeldrand.

„Was die Jungs hier heute, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gezeigt haben, kann man in der Altersklasse einfach nicht besser spielen“, sagte Trainer Holger Muth. Zu monieren hatte er lediglich die eher mäßige Chancenverwertung seines Teams, da beide Partien bereits zur Halbzeit mit mindestens fünf bis sechs Toren zugunsten der Düsseldorfer hätten entschieden sein müssen. So hatte beispielsweise Uhlenhorst Mülheim im Finale in den ersten 30 Minuten nicht eine Torchance. Die Düsseldorfer waren zwar als Favorit in die Endrunde gegangen, dem damit verbundenen Druck in dem Alter so cool zu begegnen, verdiente aber gehörigen Respekt.

Zum Abschluss gab es noch eine doppelte Belohnung für die Jungs aus Grafenberg: als Westdeutscher Meister fungieren sie nun auch als Gastgeber für die Mitte Oktober stattfindende Zwischenrunde zur Deutschen Meisterschaft. Sollten sie sich erneut durchsetzen – dieses Mal gegen Gäste aus Berlin, Hamburg und Bayern – winkt eine Woche später die Finale-Runde um die Deutsche Meisterschaft, die ebenfalls im DSD über die Bühne geht

Die Torschützen des Wochenendes: Jan Liebau (2), Nino Menzel (2), Lukas Muth, Ben Marquardsen und Konrad Reents