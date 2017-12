Düsseldorf. In drei Tagen ist der Rheinpegel um zweieinhalb Meter geklettert, von drei auf fünfeinhalb Meter. Und das Wasser soll weiter steigen. Für das Wochenende sagt die Bundesanstalt für Gewässerkunde sogar einen Pegel von 636 Zentimetern voraus. Urdenbach droht Hochwasser. Ab 6,40 bis 6,50 Meter läuft dort der Ortweg voll, auch die Fähre könnte dann nicht mehr fahren. „Das wird knapp, am Freitag wissen wir mehr“, sagte am Donnerstag Wolfgang Jansen, Betreiber der Fähre.

Die Hochwassermarke eins würde bei 7,10 Meter erreicht, Schiffe dürften nur noch in der Flussmitte fahren. Weitere mögliche Szenarien, je nach Niederschlägen am Oberrhein: Ab 7,30 Meter stellt die Fähre in Kaiserswerth den Betrieb ein, ab acht Meter überschwemmt der Fluss die Kasematten, das Tor zum alten Hafen müsste zuvor geschlossen werden, bei 8,80 Meter wird die Schifffahrt eingestellt. ale