Am Donnerstagabend startete im Verein Futuro Sí die erste von drei Hinterhoflesungen. Die Autoren sorgten für Melancholie, Heiterkeit und zwiespältige Reaktionen.

Am Donnerstagabend startete das Zakk wieder seine allsommerlichen Hinterhoflesungen. An drei Augustabenden verwandeln sich die Orte hinter den Häuserfassaden zu literarischen Bühnen. Den Auftakt bestritt dieses Mal Futuro Sí, ein Verein für Kinder in Lateinamerika, der sich mit einem Weinhandel finanziert. Rund 50 Besucher kamen in den kleinen Innenhof an der Corneliusstraße. Es herrschte mediterrane Stimmung: In lauwarmer Sommerabendluft, bei südamerikanischem Weißwein lauschten die Gäste auf Bierbänken und an Stehtischen drei Autoren. Jede Lesung verläuft ähnlich wie ein Konzert: zunächst treten ein unbekannter und ein mittelbekannter Literat auf, am Schluss folgt der Headliner. Die Lyrikerin und Literaturvermittlerin Pamela Granderath tritt als Moderatorin auf.

Im Futuro Sí eröffnete der 17-jährige Nachwuchsautor Nick Kokoromitis die Open Air-Lesung. Im Mai dieses Jahres nahm er das erste Mal an den U20-Poetry-Slam-Meisterschaften teil. Er präsentierte Texte, die er mit Hand in eine Schulkladde geschrieben hatte. Schon damit bekannte sich Kokoromitis zur analogen Welt, obwohl er der Generation der „digital natives“ angehört, die mit Internet, Smartphones und sozialen Medien aufgewachsen ist. Sein Unbehagen an der digitalen Netzkultur brachte der Newcomer auch in einem Text zum Ausdruck. Titel: „Romantik, warte, ich google das mal“. Der Erzähler schreibt seiner Geliebten, die es noch nicht gibt. Trotzdem treibt ihn die Angst um, sie „an die heutige Zeit zu verlieren“. Er befürchtet, dass die künstlich intelligenten Maschinen, die virtuelle Kommunikation, die Algorithmen das hautnahe romantische Miteinander zerstören könnten: „Statt dich auf der Party von der Freundin eines Freundes kennenzulernen, wirst du mir als möglicher Kontakt bei Instagram vorgeschlagen.“ Stattdessen wünscht er sich, dass seine zukünftige Freundin „altmodisch“ ist, „Bücher liest“ und noch einen „Lieblingsradiosender“ hat. Melancholische Reflexionsprosa gegen die Entmenschlichung der Liebe.

Fröhlicher ging es in den Texten von Volker Strübing zu. So erzählt eine Geschichte vom Kaffee in den Zügen der Deutschen Bahn. Kaffee sei vor Bier das Lieblingsgetränk der Deutschen, so der 47-jährige Autor. Es sind also deutsche Themen, die er verhandelt, bis auf eines: Hitler. Dementsprechend der Titel: „Kaffee ohne Hitler“. Strübing outet sich als Fan des von Zugbegleitern servierten Koffeingetränks, ganz unironisch: „Ein Kaffee mit dem Verwöhnaroma eines guten Tante-Gisela-Geburtstags-Filtertüten-Kaffees, ein perfektes Getränk.“ Wenn ein Mitarbeiter des Bordbistros ihm aber verweigert, „normaler“ Milch zwecks Verdünnung des Kaffees auszuschenken, weil er seine Anweisungen habe, entfährt dem Ich-Erzähler schon mal ein „Das hat Eichmann auch gesagt“. Vergleiche mit einem der Hauptorganisatoren des Holocaust können schiefgehen, bei Strübing funktionieren sie: er nutzt sie, um die Dienst-nach-Vorschrift-Mentalität zu karikieren, die keinen Raum für menschliche Ausnahmen lässt. Strübing ist ein Profi-Unterhalter, souverän bringt er das Publikum immer wieder zum Lachen.