Mit Volkslauf und Radfahren beginnt am Samstag das Volksfest der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft.

Am Samstag um 10.30 Uhr fällt in Langenfeld der Startschuss, der die Läufer und Radfahrer auf die 16 Kilometer lange Strecke nach Himmelgeist schickt. Das ist der traditionelle Auftakt zum Schützen- und Volksfest der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Düsseldorf-Himmelgeist. „Das Programm ist bewährt und bekannt“, sagt Thomas Michaelis, 2. Schriftführer des Vereins. Die Sieger des 34. Volkslaufes werden am Abend ab 19.45 Uhr im Festzelt an den Rheinwiesen Alt Himmelgeist geehrt. Dort spielt dann auch die Showband „Caravan“ und der Eintritt ist – wie an allen Abenden im Festzeltstag – bis Dienstag frei.

200 aktive und passive Schützen zählen die Himmelgeister. Doch beim großen Festumzug am Sonntag ab 15 Uhr werden mehr als 300 teilnehmen. Darunter viele befreundete Gastkompanien aus anderen Stadtteilen. Auch die Kapelle Werner & Oliver Bendels ist dabei, die am Montag und Dienstag zudem die Gäste im Festzelt unterhalten wird.

Auf der Steinkaul findet am Sonntag, 16.15 Uhr die Parade statt, mit den Majestäten Michaela und Frank Jansen. Wer als Regimentskönig nachfolgt, entscheidet sich am Montag gegen 13 Uhr beim Schießen auf den Königsvogel. Der Krönungsball folgt Dienstag. A.V.

schuetzen-himmelgeist.de