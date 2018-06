Der alte Deich soll einem neuem weichen. Gutachter weist nun große Populationen geschützter Wildbienen nach.

Ihr Markenzeichen ist ein rosarotes Höschen aus Blütenpollen. Diese sammelt die Knautien-Sandbiene ausschließlich an der Witwenblume (Knautie) - was sie zu einer hochspezialisierten Wildbienenart macht. In Deutschland wurde sie vergangenes Jahr zur „Wildbiene des Jahres“ gewählt, steht auf der Roten Liste und gilt deutschlandweit als gefährdete Art, in NRW sogar als stark gefährdet. Nun wurde diese seltene Biene, die sich ihr Nest im Boden gräbt, aktuell in Düsseldorf nachgewiesen – und zwar in großer Zahl ausgerechnet auf dem Himmelgeister Deich. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) und die Biologische Station in Haus Bürgel lassen dort zur Zeit von einem Gutachter untersuchen, welche Wildbienenarten auf und am Deich leben.

Denn geht es nach den Plänen von Stadt und Land, soll der marode Deich bald weichen und einem neuen Platz machen. An diesen Plänen gibt es jedoch immer mehr Kritik. Die gesamte Bezirksvertretung 9, die Fraktion der Grünen im Stadtrat und jüngst auch deren Parteikollegen im NRW-Landtag pochen gemeinsam mit dem BUND darauf, die Pläne grundlegend zu überarbeiten. Sie fordern, dass der neue Deich weiter vom Rhein entfernt gebaut wird. Der alte Deich müsste so nur an einzelnen Stellen durchbrochen werden, könnte aber größtenteils stehenbleiben. Die Wildbienen und der Trockenrasen auf dem Deich würden so geschützt. Gleichzeitig würde eine kleine Aue im Rheinbogen entstehen, die seltenen Tierarten Lebensraum bieten, ein neues Naherholungsgebiet darstellen und Hochwasser des Rheins abmildern könnte. Stadt und Land müssten den Eigentümer der Flächen im Rheinbogen dafür aber wahrscheinlich enteignen, was sie wie berichtet ablehnen.

Das Vorkommen der Knautien-Sandbiene in Himmelgeist verleiht der Kritik der Umweltschützer nun neue Brisanz, denn die Art ist wiederum lebenswichtig für andere Wildbienen. Beispielsweise hat sie einen Gegenspieler, der ohne sie nicht überleben kann: In den Nestern der Knautien-Sandbiene lebt eine Art aus der Familie der Kuckucksbienen. Der Name kommt nicht von ungefähr, denn das Prinzip gleicht dem aus der Vogelwelt: Die Kuckucksbiene (in diesem Fall die Bedornte Wespenbiene) schmuggelt ein Ei in eine Brutkammer im Nest der Sandbiene. Die geschlüpfte Larve saugt das Ei der „rechtmäßigen“ Nestinhaberin aus und ernährt sich von den Vorräten, die die Knautien-Sandbiene für den eigenen Nachwuchs gesammelt hat. Die Bedornte Wespenbiene ist ebenfalls eine Art der Roten Liste und gilt in NRW als vom Aussterben bedroht. Sie lebt nur bei der Knautien-Sandbiene, dadurch ist sie auf größere Vorkommen der Wirtsbiene angewiesen. Auf dem Himmelgeister Deich ist auch sie zu finden.