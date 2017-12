In der Stadt ist viel los zum Jahreswechsel. Das Angebot reicht von Charts-Musik bis zum edlen Ball.

An Silvester lässt man das alte Jahr hinter sich und schaut positiv in die Zukunft. Wie könnte man das besser tun als mit guter Musik und leckerem Essen? Auch Kurzentschlossene haben noch viel Auswahl in der Stadt. Die WZ hat ein paar Tipps zusammengetragen.

Zakk

Viel Musik und zwei Floors verspricht das Zakk in der Fichtenstraße 40. Im Preis inklusive sind dabei sämtliche Getränke sowie herzhaftes Fingerfood und süße Kleinigkeiten. Kosten: 63,50 Euro im Vorverkauf und 65 Euro an der Abendkasse.

Kassette

„...statt Böller“ heißt das Motto. Gemütlich soll es werden an der Flügelstraße 58. Eintritt ist frei, eigenes Essen und eigene Schallplatten dürfen mitgebracht werden. Wer auflegen will, kann sich unter mail@die-kassette.de anmelden.

Kasematten

Mehrere Party-Angebote wie Livemusik oder All-Inclusive-Buffets gibt es zu unterschiedlichen Preisen. Die Stationen Zum Schlüssel, Frankenheim Bistro und Cocktailbar 112 bieten Menüs an. Auf der Freifläche vor dem Frankenheim-Bistro kann bei „Glüh dich glücklich“ zu Elektro-Musik getanzt werden. Die verschiedenen Preisstufen reichen von 20,18 Euro bis 129 Euro im Vorverkauf.

Schickimicki

Bei freiem Eintritt, mit Hip Hop, Rock, Trash, Pop sowie Elektro können Feierwütige das neue Jahr an der Neustraße 51 begehen. Die „Silvester-Sause“ startet um 22 Uhr.

Schlösser Quartier Bohème

„Fresh Music Live“ macht die Musik im Henkelsaal. Für 35 Euro im Vorverkauf gibt es ein Willkommensgetränk inklusive. Start: 21.30 Uhr. Bereits um 18 Uhr kann ein Fünf-Gänge-Gala-Menü im Schlösser Quartier Bohème gebucht werden. Inklusive Partyticket kostet das dann 99 Euro, Anmeldung: Telefon 0211 15976150.

Stahlwerk

„Einfach, entspannt und gediegen“ soll in der Ronsdorfer Straße 134 gefeiert werden: Mit Pop, Charts, Dance und Rock. Das kostet 9,50 Euro im Vorverkauf plus Gebühren.

Club Boui Boui Bilk

Das Raclette-Dinner ist bereits ausverkauft, genauso wie die Vorverkaufstickets für die Party. Es gibt jedoch noch eine Chance: Nachts um 1 Uhr öffnet eine Abendkasse. Eintritt: 15 Euro.

Radisson Blu Scandinavia Hotel

Die Show „Olivias Feuerwerk der Travestie“ beginnt um 18 Uhr am Karl-Arnold-Platz 5. Musik und Unterhaltung machen Leslie Anderson, Paula Jackson, Ireen Sue und Jhonny Turner. Show und Dinner kosten 99 Euro. Zwei Personen können ab 399 Euro übernachten – inclusive Show, Buffet und Doppelzimmer mit Frühstück.