Spielplätze an der Mecumstraße und am Alten Bilker Friedhof mit Preis ausgezeichnet.

Gleich doppelt abgeräumt haben die Mitarbeiter des Gartenamtes der Landeshauptstadt Düsseldorf beim diesjährigen „Deutschen Spielraumpreis“, an dem sie erstmals mit vier Beiträgen teilgenommen haben. Der Spielplatz „Auf dem Weg zu den Sternen“ an der Mecumstraße und der Wasserspielplatz am Alten Bilker Friedhof wurden ausgezeichnet.

Mit dem „Deutschen Spielraumpreis“ werden vorbildliche Spielräume beziehungsweise deren Träger und Planer gewürdigt. Diese Spielräume sollen phantasievolles Spielen ermöglichen, fördern und strukturieren. Außerdem sollen sie Anregungen für andere Projekte bieten. Zwei der Düsseldorfer Spielplätze konnten dabei aus 75 konkurrierenden herausstechen und erhielten die begehrten Auszeichnungen sowie Sachpreise.

Außerirdrische Welten mit Meteoriten, Raketen und Ufos – all das finden Kinder auf dem Themenspielplatz „Auf dem Weg zu den Sternen“ an der Mecumstraße, der zu den Preisträgern gehört. Die Jury überzeugte, dass durch nur kleine Eingriffe und mit einem Budget von 70 Euro pro Quadratmeter gezielt ein stimmiges Bild geschaffen wurde. Passend zum Thema wurden viele Geräte extra für das Projekt angepasst und stimmig gestaltet.

Ausbildungsbetrieb des Gartenamts richtete Platz ein

„Der Themenspielplatz ,Auf dem Weg zu den Sternen’ zeigt eindrucksvoll, wie sich durch die Einbindung klassischer Elemente eine Phantasiewelt inszenieren lässt, die Kinder zum kreativen Spielen anregt“, sagt Umweltdezernentin Helga Stulgies. Eine weitere Besonderheit an diesem Kinderspielplatz sei außerdem, dass er 2010 durch den Ausbildungsbetrieb des Gartenamtes errichtet wurde.

Das Spielen mit Wasser hat in Düsseldorf Tradition und geht auf ein Konzept zurück, das in den 1950er- und 1960er-Jahren durch den damaligen Leiter des Gartenamtes, Ulrich Wolf, entwickelt wurde. Der Wasserspielplatz am Alten Bilker Friedhof wurde 2015 saniert und fügt sich in die Umgebung der Parkanlage ein. Damit ist er eine Attraktion für Kinder aller Altersklassen. Die Jury fand das Thema Wasser dort originell interpretiert.

„Wir sind stolz, dass die Landeshauptstadt Düsseldorf mit ihren Spielplätzen gleich zweimal ausgezeichnet wurde“, betont Doris Törkel, Leiterin des Gartenamtes. „Die Konzepte, die das Gartenamt für die Spielplätze erarbeitet, kommen aber nicht nur bei der Jury gut an. Wir sehen auch, dass die Kinder sehr zufrieden mit den Angeboten sind.“ Die Planung beider Spielplätze übernahm Freiraumplus Landschaftsarchitekten Stüve + Hähnel PartGmbB aus Krefeld. Der „Deutsche Spielraumpreis“ wird von der Stadt und Raum Messe und Medien GmbH vergeben. 18 der 75 eingereichten Projekte schafften es auf die Nominierungsliste.