Statt ins Stadion zu gehen, kann man die Spiele der Düsseldorfer auch im Fernsehen sehen. Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten.

Düsseldorf. Fünf Jahre mussten die Anhänger von Fortuna Düsseldorf auf Bundesliga-Fußball verzichten. Am Samstag, 25. August, hat das lange Warten in der Landeshauptstadt ein Ende, wenn der Zweitliga-Meister in der Arena den FC Augsburg zum Saisonauftakt empfängt.

Doch was ist, wenn man keine Karten mehr für das Spiel bekommt oder keine Zeit hat, ins Stadion zu gehen? Wo kann man die Fortuna dann stattdessen gucken? Unsere Redaktion hat die Fernsehlandschaft durchforstet und nach ein paar Alternativen gesucht.

Sky Der Pay-TV-Sender aus München zeigt von den insgesamt 306 Bundesligaspielen 266 live. Ausgenommen davon sind die Freitagsspiele, fünf Sonntagsspiele um 13.30 Uhr sowie die Montagsspiele (beide laufen auf Eurosport), von denen im Laufe der Saison insgesamt ebenfalls fünf stattfinden werden.

Wer sich allerdings die monatliche Gebühr von 19,99 Euro im ersten Vertragsjahr (danach kostet das Abonnement 39,99 Euro pro Monat) sparen möchte, kann die Spiele der Fortuna alternativ auch in der Stadt gucken. Die meisten Kneipen und Lokale bieten die Übertragung der Bundesligaspiele an.

Internet Der Sport-Streaming-Dienst „DAZN“ bietet 40 Minuten nach Abpfiff in den Bundesligastadien rund fünfminütige Zusammenfassungen an – und zwar von allen Partien. Der Dienst kostet 9,99 Euro pro Monat und ist monatlich online kündbar. dazn.com/de-DE

Eurosport Wie schon in der vergangenen Spielzeit überträgt der Sportsender alle Freitagsspiele exklusiv. Fortunas Fans dürften sich somit schon mal den 21. September vormerken, wenn das Team von Trainer Friedhelm Funkel beim VfB Stuttgart antritt.

Um das Spiel jedoch sehen zu können, muss man den Eurosport Player abonnieren. Dieser kostet im Monat 6,99 Euro und ist sowohl im Internet (www.eurosportplayer.de) als auch via App auf allen mobilen Endgeräten abrufbar. Im TV kann man die Partie auf dem Kanal Eurosport 2 HD Xtra verfolgen, der per Satellit über HD+ empfangbar ist. Für das Eurosport-Paket wird dabei eine zusätzliche Monatsgebühr von fünf Euro fällig. Ob noch weitere Freitagsspiele hinzukommen, hängt von der weiteren Terminierung durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) ab.

ZDF Als einziger Sender im Free-TV übertragen die Mainzer drei Bundesligaspiele live – und zwar die beiden Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde sowie das Freitagsspiel am letzten Spieltag der Hinrunde. Bis auf das Eröffnungsspiel zwischen dem amtierenden Meister Bayern München und der TSG Hoffenheim sind die anderen beiden Partien noch nicht terminiert.