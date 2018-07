Wäre das Konzert des englischen Sängers genehmigt worden, wäre er am Sonntag auf dem Messeparkplatz P1 aufgetreten. Unser Autor ist auf dem leeren Feld gewesen – und hat mit Abstand zur politischen Debatte neue Erkenntnisse gewonnen.

Düsseldorf. Er steht auf Feld 6, Reihe 14, und er dürfte eine Menge unbekannter Freunde haben. Sein Schatten reicht über die um ihn stehenden Bäume hinaus. Wer das Glück hat, unter diesem Baum einen Parkplatz zugewiesen zu bekommen, der freut sich bei der Rückkehr. Es kann gepflegt heiß werden auf P1, davon zeugen die weißen Rest-Halme und die Blätter, die schneller verschrumpelt sind, als sie dunkelbraun werden konnten.

Ich setze mich unter den Baum in Reihe 14. Der Stamm im Rücken hält mich gut. Dort drüben, auf dem asphaltierten Parkplatz hätte die Bühne gestanden. Am frühen Abend wäre dort Jamie Lawson erschienen, um rund 80 000 Zuschauer musikalisch erstzuversorgen. Eine Stunde danach wäre Anne-Marie als zweite Vorkünstlerin gefolgt – und dann irgendwann Ed Sheeran. Doch das Konzert, das an dieser Stelle angedacht war, hat am Sonntag nicht dort, sondern in Gelsenkirchen stattgefunden. Düsseldorfer Politiker haben mehrheitlich gegen den Auftritt auf P1 gestimmt.

Ich habe für das Konzert argumentiert. Ed Sheeran ist mir so egal, wie seine Musik klingt. Ich habe in meinem Freundeskreis auch nur einen einzigen Menschen, der nun weiter fahren musste. Ich freue mich aber über besondere Momente, die hier entstehen und die meine Heimatstadt bekannter machen. 80 000 Menschen, von denen 75 000 nicht aus Düsseldorf kommen, hätten von solchen Momenten (Sonnenuntergang bei 24 Grad inklusive) erzählen können.

P1 besteht aus sechs Feldern, die jeweils in einen Nord- und einen Süd-Abschnitt geteilt sind. Das Konzert war für die nördlichen Felder 4 bis 6 geplant, südlich hätten Fahrräder und Autos geparkt. Die Bühne hätte auf Feld 5 gestanden, das ganz überwiegend aus Asphalt besteht. Ein paar ansatzgrüne Inseln gibt es dort. Die Bäume, die darauf standen, sind versetzt worden, die Sandflächen, die zurückblieben, sind von Disteln und anderem Gestrüpp bewachsen. Sich dort eine Bühne, Absperrgitter und viele Zuschauer vorzustellen, ist relativ einfach. Aber das Konzert wäre nicht auf den Asphalt-Platz beschränkt gewesen. Jeweils auf der Hälfte von Feld 4 und Feld 6 hätten Tribünen gestanden.

Unter dem Baum in Reihe 14 wird mir eine Krux bewusst. Grundsätzlich wäre es möglich, Musiker und Zuhörer nur auf Feld 5 unterzubringen. Das wäre aber maximal mit einer Zahl von Besuchern machbar, die auch in die Arena passt. Die Idee des Chefs der städtischen Veranstaltungstochter ist eine andere. Er will eine Fläche im Angebot haben, die 80 000 oder sogar 100 000 Zuschauer fasst. Damit hätte Düsseldorf dann ein Alleinstellungsmerkmal und könnte sich gegen die starke Konkurrenz aus Köln, Gelsenkirchen und Mönchengladbach besser behaupten. Dafür braucht die Stadt aber eben auch die Felder 4 und 6.