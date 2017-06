Die Experten im Gartenamt haben den Bestand untersucht. Schadhafte Bäume werden im Sommer entfernt.

Düsseldorf. Fachleute des Gartenamtes haben eine Baumkontrolle vorgenommen. Ergebnis: 339 Bäume müssen aus Gründen der Verkehrssicherheit in den Sommermonaten gefällt werden. Die Gärtnermeister überprüfen die Bäume vor der Fällung, ob darin keine Vögel nisten, da keine Nester zerstört oder brütende Vögel gestört werden sollen.

Die aktuellen Kontrollen haben gezeigt, dass der Befall der Bäume mit holzzersetzenden Pilzen weiter zunimmt. Holzzerstörende Pilze verringern die Festigkeit des Holzes und gefährden somit die Stand- und Bruchsicherheit des Baumes. Der Prozess der Holzzersetzung bis zum Absterben des Baumes ist abhängig von der Baum- und der Pilzart.

Von den 339 Bäumen sind 94 bereits abgestorben oder „abgängig“. Abgängig ist ein Baum, der bereits zu mehr als 70 Prozent abgestorben ist und bei dem keine Chance besteht, dass er sich wieder regenerieren kann.

23 Kastanien zeigen die Schadsymptome des sogenannten „Kastanienblutens“ oder auch „Pseudomonas syringae aesculi“. Hier werden Bäume gefällt:

Stadtbezirk 1 (Altstadt, Carlstadt, Stadtmitte, Pempelfort, Derendorf, Golzheim) 29 Bäume sind fällig: jeweils eine Scheinakazie an der Adler- und Geistenstraße, zwei Scheinakazien an der Schirmerstraße, zwei Ebereschen an der Seydlitzstraße und zwei Kirschen an der Zietenstraße, zwei Linden an der Moltkestraße, eine Birke an der Kanonierstraße, eine Platane an der Kaiserswerther Straße in Höhe Grunewaldstraße, auf dem Schulgelände Koetschaustraße drei Bäume: eine Pappel, ein Ahorn, eine Scheinakazie. Auf dem Alten Golzheimer Friedhof müssen t sieben Bäume weichen, an der Königsallee werden drei Kastanien gefällt, an der Jülicherstraße eine Scheinakazie. Kaiserswerther-/Grunewaldstraße: eine Kirsche und eine Hainbuche, an der Schirmerstraße eine Platane.

Stadtbezirk 2 (Flingern, Düsseltal) 59 Bäume werden gefällt, darunter sind 13 Kastanien, die Schadsymptome des sogenannten „Kastanienblutens“ oder auch „Pseudomonas syringae aesculi“ zeigen, zehn an der Kettwiger, drei an der Dorotheenstraße, fünf an der Altenbergstraße, vier Scheinakazien an der Albertstraße, eine an der Arminstraße, an der Behrensstraße drei Ahorn, an der Buscher Mühle und an der Degerstraße eine Esche und ein Judasblattbaum. Weitere Fällungen: Zoopark, Platanenstraße, Rosmarinstraße, Mülheimer Straße, Albertstraße, Werdener Straße, Bruchstraße, Dieselstraße, Degerstraße, Werdener Straße, Lacombletstraße, Schulhof an der Lindenstraße, Hellweg, Lichtstraße, Grafenberger Allee, Achenbachstraße, Ackerstraße, Birkenstraße, Bruchstraße.

Stadtbezirk 3 (Oberbilk, Unterbilk, Bilk, Friedrichstadt, Hafen, Hamm, Flehe, Volmerswerth) Insgesamt 55 Bäume sind betroffen. Hier wird gefällt: Benzenberg-, Flora- und Chlodwigstraße, Gladbacher Straße, Corneliusstraße, Zollhof, Schmiedestraße, Siegstraße, Feuerbachstraße, Lessingplatz, Höhenstraße, In den großen Banden, Linienstraße, Siegburgerstraße, Talstraße, Parkplatz Redinghovenstraße, Sonnenstraße, Wupperstraße, Stoffeler Kapellenweg, Morsestraße, Schulgelände Schmiedestraße.