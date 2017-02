Heute letzter Verkaufstag im Carsch-Haus

Düsseldorf. Wer noch einmal im Carsch-Haus shoppen möchte, muss sich beeilen: Heute, 9.30 bis 20 Uhr, ist letzter Verkaufstag des Traditionshauses am Heine-Platz. Im Erdgeschoss gibt es noch Damenbekleidung, reduziert ist um 70 Prozent, und weitere Schnäppchen. „Alles muss raus“, sagt Geschäftsführerin Carina Kott. In den oberen Etagen hat der Umbau für das moderne Kaufhaus „Saks off 5th“, das im Sommer als erste Europa-Filiale eröffnen soll, begonnen. Das bereits modernisierte Untergeschoss der Galeria Kaufhof mit der Delikatessa-Abteilung bleibt während des Umbaus geöffnet. A.V.