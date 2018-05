Im Schickimicki in der Altstadt soll es „bekloppt“ zugehen. Betreiber Daniel Vollmer verrät, was das eigentlich heißt.

Die schlechteste Party der Stadt - die wird heute Abend im Schickimicki an der Neustraße in der Altstadt gefeiert. Das zumindest verspricht Betreiber Daniel Vollmer, der sich für die „Fete“, wie die Party betitelt ist, DJane „AnnKay“ ins Boot geholt hat. Aber was soll das eigentlich sein, die schlechteste Party der Stadt? Und wieso sollte man den Abend trotzdem nicht verpassen, wenn er so „schlecht“ wird? Das haben wir Vollmer einfach mal gefragt.

Wie kommt man darauf, zur schlechtesten Party der Stadt einzuladen?

Daniel Vollmer: Das war im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee. DJane AnnKay hat früher bei uns aufgelegt, bevor sie dann in größere Discotheken gegangen ist. Privat war sie aber immer mal wieder bei uns und sagte mir irgendwann, sie hätte Lust, mal wieder im Schickimicki aufzulegen. Das Konzept einer Trash-Party hatte ich schon lange fertig in der Tasche. Ich brauchte nur jemanden, der es mit mir realisiert. Diesen Jemand habe ich mit AnnKay gefunden.

Und an wen richtet sich die Einladung?

Vollmer: Das wird wie eigentlich immer bei uns hoffentlich bunt gemischt - der volltätowierte Rocker neben der Lady mit der Handtasche. Vor dem Feiertag sind aber vielleicht auch einige Altstadt-Touristen mehr mit von der Partie. Eingeladen ist grundsätzlich jeder, der es etwas bekloppt mag.

Bekloppt heißt? Was erwartet die, die kommen?

Vollmer: Musikalisch wird das ein wilder Mix von den 80er Jahren bis in die 2000er. Im Mittelpunkt stehen natürlich die 90er, die wohl zu jeder Trash-Party einfach dazu gehören. Es darf getanzt, nach Herzenslust mitgegrölt und so richtig ausgerastet werden.

Muss man sich da als Gast irgendwie vorbereiten oder entsprechend anziehen?

Vollmer: Natürlich freuen wir uns über jeden, der sich bunt anzieht und auch einfach mal bekloppt ist. Aber wer sich nicht nicht gern verkleidet, darf natürlich auch in ganz normalen Klamotten kommen. Es geht ums Wohlfühlen.

Was werden Sie anziehen?

Vollmer: Da ich mit meinen Baggy panty eh etwas in den 90ern hängengeblieben bin, fehlt eigentlich nur noch ein Oberteil. Je nach Wetterlage wird es wohl auf das knatschbunte Shirt von der WM 1990 oder das Knight Rider-T- Shirt hinauslaufen. Bei schlechten Wetter macht sehr wahrscheinlich der Hulk Hogan Pullover das Rennen.

Was erwarten Sie selbst von diesem Abend?

Vollmer: Ich freue mich, AnnKay wiederzusehen. Und erwarte einen feucht-fröhlichen Abend mit guter Laune und schlechter Musik. Wobei - was wirklich Trash ist und was doch ein super Song, das wird wohl am Ende auf der Tanzfläche entschieden. AnnKay hat auf jeden Fall eine große Musikauswahl im Gepäck und wird auf Musikwünsche eingehen.

Was ist eigentlich mit denen, die das Spektakel heute verpassen?

Vollmer: Wir haben die Party ja schon drei- oder viermal gefeiert. Und es wird sie auch definitiv noch öfter geben. Nicht zu oft allerdings, wir wollen das Ganze nicht überstrapazieren, dann verliert es an Reiz.

Info: Die Party beginnt um 22 Uhr, der Eintritt ist frei.