Lesung Die Reihe „Wortwelt“, die das Literaturbüro gemeinsam mit der Zentralbibliothek organisiert, widmet sich literarisch einem Land, das unsere Aufmerksamkeit verdient und einmal aus anderem Blickwinkel betrachtet werden soll. Gast zum Thema Russland ist der Autor und Reporter Nikita Afanasjew mit seinem Buch „König, Krim & Kasatschok“: 1993 übersiedelt der damals zehnjährige Nikita mit seinen Eltern aus der russischen Industriemetropole Tscheljabinsk nach Deutschland. Er und sein Vater geraten immer wieder in Streit über die politische Situation in Russland. Afanasjew nimmt den Zwist zum Anlass, sich auf Spurensuche zu begeben: nach dem Russland seines Vaters und in seiner Heimatstadt. So präsentiert er ein sehr persönliches und zugleich hochaktuelles Bild von dem Land, das er als Kind verließ.

Moderieren wird den Abend Neil Steward, der Slawistik, Westslawische Philologie, Vergleichende Literaturwissenschaft und Osteuropäische Geschichte studiert hat und heute an der Universität Bonn forscht und lehrt. (Foto: Shooresh Fezoni) Zentralbibliothek Düsseldorf Bertha-von-Suttner-Platz 1. Heute, um 20 Uhr. Eintritt frei.