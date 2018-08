Kino Diesen Sommer lädt das Alltours Kino direkt am Rheinufer wieder zu besonderen Kinoabenden ein. Unter freiem Himmel ist im Open-Air--Kino jeden Abend ein neues Filmhighlight zu sehen – so auch am heutigen Mittwoch, wenn die Vorpremiere des neuen Films Mission Impossible: Fallout auf dem Plan steht.

Die Handlung: Nach einer missglückten Mission wird Tom Cruise als Geheimagent Ethan Hunt mehr denn je mit den Konsequenzen seiner vergangenen Taten konfrontiert. Während ihn seine Vergangenheit heimsucht, sieht sich die Welt einer schweren nuklearen Bedrohung ausgesetzt. Unter der Führung des neuen IMF-Chefs Alan Hunley (Alec Baldwin) müssen Ethan, seine Kollegen Benji Dunn (Simon Pegg) und Luther Stickell (Ving Rhames) sowie MI6-Agentin Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) in einem Wettlauf gegen die Zeit einmal mehr eine Katastrophe verhindern. „Mission: Impossible - Fallout“ ist bereits der sechste Teil der Action-Reihe. (Foto: Chiabella James, dpa) Alltours Kino, Robert-Lehr-Ufer. Heute, 1. August, Kinokasse öffnet um 17 Uhr. Der Einlass erfolgt um 19 Uhr, Filmbeginn circa 21.45 Uhr. Eintritt 11 bis 16 Euro.