Ausstellung Für ihre Ausstellung „Honey“ im KIT konzipierte Natalie Häusler Räume, in denen Objekte und Sprache organisch zusammenkommen. Ihr Konzept, das zwischen Dichtung und bildender Kunst angesiedelt ist, beinhaltet skulpturale, malerische, funktionale und klangliche Elemente. Basierend auf dem Roman de la Rose, ursprünglich ein französisches episches Gedicht aus dem Mittelalter, schafft die Künstlerin durch selbst verfasste Verse einen verschlossenen Garten, in dem Angst, Faszination, Liebe und Religion verkörpert werden durch Bilder, Objekte und Sound. So schafft sie ein Symbol für die zeitgenössische Transformation von Texten und kreiert Nähe zu unserer alltäglichen Realität. Der Besucher trifft in der Ausstellung auf die Gefühle und Gedanken der Künstlerin und kann interaktiv an ihrem Werk teilhaben. Hierbei handelt es sich um die vierte Einzelschau innerhalb des elfjährigen Bestehens des Hauses, das mit seiner außergewöhnlichen Raum-Architektur auch eine besondere Chance für junge Künstler bietet. (Foto: Ivo Faber) KIT – Kunst im Tunnel, Mannesmannufer 1b, Di. bis So., von 11-18 Uhr, Erwachsene vier Euro, Eintritt für Kinder frei.