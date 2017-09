Der Rat nimmt heute 65 antike und präkolumbische Keramikobjekte als Geschenk von Wolfgang Hanck an und kürt Daniela Antonin zur Chefin des Museums.

Der Stadtrat wird heute zwei wichtige Entscheidungen treffen, die dem Hetjens-Museum einen neuen Schwung versprechen. Er wird die umtriebige, ideenreiche und bestens vernetzte kommissarische Leiterin des Keramikmuseums, Daniela Antonin, zur Leiterin bestellen.

Und er wird dank ihrer Initiative eine sensationelle Sammlung in Empfang nehmen. Sie stammt von dem pensionierten Pfarrer Wolfgang Hanck und gilt einem Gebiet, das ein weißer Fleck auf der Landkarte des Kunstmarkts ist: Hanck überreicht 65 herausragende antike und präkolumbische Keramiken.

Hancks Objekte sind teilweise mehrere Jahrtausende alt. Vor allem die Arbeiten aus der Andenregion und dem späteren Herrschaftsgebiet der Inka sind spannend, denn in diesen schriftlosen Kulturen haben die Keramiken eine besondere Bedeutung.

Sie verraten den Nachgeborenen ihren Glauben, ihre geistige Haltung gegenüber Tod und Leben. Der Raubkatzengott Nazca etwa auf einem Kugelgefäß stammt aus der Zeit um 300 bis 600 nach Christus.

Hanck sammelt nie dekorative Objekte, sondern stets Dinge, die sich um die Existenz des Menschen drehen. Die spirituelle Seite der Kunst, das Wechselspiel von Diesseitigkeit und Transzendenz begleiteten ihn schon bei seiner Auswahl aus der Kunst der Gegenwart.

Hanck gehört zu den Menschen, die dem eigenen Auge vertrauen

So kaufte er Fotos von Nan Goldin, Rosemarie Trockel oder Sandra Vasquez de la Horra, als sich noch niemand um derlei abgründige Werke kümmerte. Hanck ist kein Studierter der Kunst, hat keine Akademie besucht. Er gehört zu der seltenen Spezies von Menschen, die dem eigenen Auge vertrauen, wenn sie Kunst betrachten.

2008, nach der Schenkung an das Museum Kunstpalast, erklärten die Politiker spontan, sie würden jetzt die Erweiterung des Kunstmuseums in Angriff nehmen. Das Raumprogramm sollte 2009 stehen. Aber nichts ist geschehen. Das Hetjens-Museum hing am seidenen Faden.

Die Überlegung, es im Ehrenhof ans Museum Kunstpalast anzudocken, ist glücklicherweise fallengelassen worden. So können die rund tausend Freunde im Pötte-Museum an der Schulstraße das Doppelereignis tüchtig feiern. Und Hanck kann sich mit diesem Kreis freuen, denn er ist Mitglied der Freundeskreise bei „Hetjens“ wie beim Kunstpalast.