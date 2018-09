Ein sehr schwerer Patient musste am Dienstag mit einer Drehleiter aus einer Praxis in Düsseldorf geborgen werden. Er schwebt in Lebensgefahr.

Düsseldorf. Zu einem dramatischen Rettungseinsatz kam es am Dienstagmittag an der Breite Straße. In einer Praxis hatte ein 61-jähriger Patient einen Herzstillstand und musste reanimiert werden, erklärte die Feuerwehr am Dienstag. Weil der Mann sehr korpulent war, konnte er nicht durch das Treppenhaus transportiert werden.

Um 15.29 Uhr hatte die Praxis, die sich unter dem Dach befindet, die Feuerwehr alarmiert. Nach einer Operation und als er gerade gehen wollte, hatte der Patient einen Herzstillstand erlitten und musste reanimiert werden, teilte die Praxis mit. Weil das Gewicht des Mannes auf weit mehr als hundert Kilogramm geschätzt wurde, konnte er nicht auf einer Trage durch das Treppenhaus befördert werden.

Darum rückte die Feuerwehr mit einer Drehleiter an. In der Praxis musste noch eine Scheibe zerstört werden, um den Mann nach draußen zu bringen. Er wurde reanimiert und ins Krankenhaus gebracht. Für den 61-Jährigen besteht Lebensgefahr.