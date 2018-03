Die „5. Russischen Filmtage“ in Düsseldorf beginnen vielversprechend mit „Arrhythmia“.

Sergej Eisenstein zählt zu den legendären Film-Regisseuren, mit dem die Ära Russlands bzw. der Sowjetunion als bedeutende Filmnation begann. Er etablierte 1925 mit „Panzerkreuzer Potemkin“ das Prinzip der Montage als filmisches Stilmittel. Und gar als wichtigster Filmemacher des 20. Jahrhunderts gilt für so manchen Andrej Tarkowski, In seinen Filmen feierte er den Traum, den Fluss der Bilder, die Langsamkeit.

Und wie steht es um Russland als Filmnation heute? Sehr gut. Blickt man jedenfalls auf die „5. Russischen Filmtage“, die momentan in Düsseldorf laufen. Sie machen deutlich: Gerade in Zeiten der krisenhaften Beziehungen zwischen Deutschland und Russland ist es umso wichtiger, nicht nur negativ auf das Putin-Regime zu blicken, sondern aufzuzeigen, was sich gesellschaftlich im größten Land der Erde abspielt.

Nicht zuletzt wurden die „Russischen Filmtage“ aber auch gegründet, um die russischstämmigen Bürger in Düsseldorf und NRW mit deutschen Kinofans ins Gespräch zu bringen. Das Konzept funktioniert, wie bei der Eröffnung in der „Black Box“, dem Kino im Düsseldorfer Filmmuseum, zu erleben war. Das Kino war voll, es mussten sogar Besucher nach Hause geschickt werden.

Die „Russischen Filmtage“ eröffneten mit dem Film „Arrhythmia“ von Regisseur Boris Chlebnikow.

Wie der Titel schon verrät, handelt er von sogenannten Arrhythmien, sprich Herzrhythmusstörungen in einer Ehe. Die Hauptfiguren: Oleg und Katya, überzeugend gespielt von Alexander Jatsenko und Irina Gorbacheva. Oleg, ein passionierter Notarzt, düst mit seinen Kollegen von einem Einsatz zum anderen. Wenn es darum geht, Leben zu retten, agiert er oft nicht zimperlich, wofür es bei seinem Chef oft Beschwerden der Patienten hagelt. Etwa als er eine ältere Dame bei einem Hausbesuch einer Bluttransfusion unterziehen will. Die Tochter der Dame rebelliert. Ihre Familie gehört nämlich den Zeugen Jehovas an, die Bluttransfusionen streng verbieten. Da Oleg nicht fassen kann, dass die Tochter ihre Mutter aus Glaubensgründen lieber sterben lassen würde, schubst er sie ruppig an die Wand.

Katya arbeitet als Ärztin in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Obwohl sich beide tagtäglich um die Gesundheit anderer Menschen kümmern, schaffen sie es nicht, ihre eigene Beziehung zu pflegen. Oleg etwa betrinkt sich immer wieder maßlos und blamiert seine Frau vor der eigenen Familie. Katya hingegen reicht auf der Geburtstagsparty ihres Vaters die Scheidung ein: per SMS, obwohl Oleg anwesend ist. Ein Paar, das völlig unfähig ist, miteinander zu kommunizieren. Und das, obwohl es in einer kleinen Wohnung zusammenlebt. Doch ihr anstrengender, schlecht bezahlter Job frisst die Zeit für ein ausgiebiges Miteinanderreden.

Die Ehekrise gleitet aber auch immer wieder ins Komödiantische ab, etwa wenn Oleg sich zwischenzeitlich ein Luftmatratzenlager in der viel zu kleinen Küche einrichtet. Chlebnikow inszeniert eine emotionale Achterbahnfahrt, die den Besucher aufgewühlt zurücklässt.

Nicht zuletzt verweist „Arrhythmia“ auch auf ein marodes medizinisches Versorgungssystem in Russland, wo einer 30-jährigen Mutter schon mal ein Herzinfarkt attestiert wird, weil die Kardiografen zu alt sind. Die medizinische Misere entspricht der Realität in Russland. Für den Film wurden eigens Ärzte befragt, verriet Kameramann Alischer Chamidchodschaew, der in Düsseldorf war. Ein vielversprechender Auftakt für den russischen Film heute.