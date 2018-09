65-Jähriger wurde in einer Baustelle ohnmächtig. Im Stau gab es einen weiteren schweren Unfall.

Düsseldorf. Noch bis Mittwochmittag wird die Fleher Brücke nach Angaben der Polizei wegen Bergungsarbeiten gesperrt sein. Am Mittwochmorgen war es in einer Baustelle zu einem schweren Unfall gekommen, weil ein 65-Jähriger am Steuer offenbar einen Herzinfarkt erlitten hatten. Mittags kam es am Stauende zu einem weiteren schweren Unfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fiel dabei ein Lkw auf die Seite.

Um 8.58 Uhr war der 65-Jährige mit seinem Kia auf der Fleher Brücke in Richtung Düsseldorf. In der Baustelle verlor er offenbar das Bewusstsein. Er krachte zunächst gegen eine Betonmauer, dann gegen mehrere Warnbaken. Außerdem rammte der Kia mehrere andere Autos, bevor er zum Stehen kam.

Der Rettungshubschrauber der Feuerwehr landete zwar auf der Brücke. Der Autofahrer, der nicht ansprechbar war, wurde aber dann doch mit einem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht. Seitdem ist die Fleher Brücke gesperrt, vermutlich bis 13 Uhr.

Am Neusser Dreieck hatte die Polizei den Verkehr abgeleitet, damit es nicht zu weiteren Staus kommt. Dabei soll es bei Norf zu dem weiteren Unfall mit dem Lkw gekommen sein. red