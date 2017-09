Familienunternehmen an der Kö muss künftig ohne sein langjähriges Oberhaupt auskommen.

Er ist das Oberhaupt einer der letzten großen Kaufmannsfamilien der Kö. Er gehört zu jenen renommierten Kaufleuten, die den Düsseldorfer Prachtboulevard maßgeblich geprägt haben. Hermann Franzen war 51 Jahre lang Gesicht und Seele des gleichnamigen Luxusgeschäfts Hermann Franzen GmbH & Co. KG an der Königsallee 42. Jetzt gab er anlässlich seines 77. Geburtstages am 26. August seinen Rückzug aus der Geschäftsführung der Firma bekannt.

„Mit einem weinenden und einem lachenden Auge werde ich mich ab jetzt ins Private zurückziehen. Ich habe mein ganzes Herz in die Firma gesteckt, deswegen war der Entschluss zum Ausstieg nicht leicht, aber ich bin stolz, dieses Erbe nun komplett an meine Kinder zu übergeben. Ich weiß, sie werden meine Nachfolge mehr als würdig antreten“, so Hermann Franzen.

Familienunternehmen in vierter Generation

Bereits im vergangenen Jahr läutete der dreifache Familienvater den Generationswechsel ein. Seine Kinder Steffi Kluth-Franzen und Peter Franzen wurden geschäftsführende Gesellschafter des Familienunternehmens, das er bis dahin mit seinem Bruder Claus führte. Die Entscheidung, sich vollständig aus dem Geschäft zurückzuziehen, ist ein einschneidender Schritt für die Familie sowie die gesamte Firma. Der Mann hinter der Marke Franzen, den man seit über einem halben Jahrzehnt täglich im Geschäft antraf, übergibt nicht nur die operative Verantwortung, sondern gleichzeitig einen Teil seines Lebenswerks. Er war die treibende Kraft, die – mit seinem Bruder Claus, seiner Frau Marietta und seinen Kindern Steffi und Peter – Franzen zu dem Unternehmen gemacht hat, das es heute ist. Unter seiner Führung bauten sie das Haus aus, erweiterten und modernisierten Strukturen und Sortimente. „Die Balance zwischen Fortschritt und Kontinuität ist das Erfolgsrezept, das durch die vier in der Unternehmensführung verbliebenen Familienmitglieder weiter verfolgt wird“, so Franzen. Red