Über zehn Jahre werden zwei Millionen Euro gestiftet. Kernthema ist Nachhaltigkeit.

Zum 25-jährigen Bestehen der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät hat Henkel ein besonderes Geschenk für die Heinrich-Heine-Universität (HHU). Christoph Henkel, die Konrad-Henkel-Stiftung und die Fritz-Henkel-Stiftung finanzieren einen neuen Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre.

Der soll sich mit „Sustainability Management“, also mit nachhaltigem Wirtschaften, befassen. Der Schwerpunkt soll auf dem „nachhaltigkeitsbezogenen Verhalten der Akteure“ liegen – also von Konsumenten, Kunden und weiteren Teilhabern „entlang der unternehmerischen Wertschöpfungskette“. Ab dem Wintersemester 2018/19 geht es los.

„Der zum Jubiläum gestiftete Lehrstuhl wird die Fakultät erheblich stärken“, sagt HHU-Rektorin Anja Steinbeck. Die Stifter stellen rund zwei Millionen Euro – aufgeteilt auf zehn Jahre. Davon werden die Personalkosten für die Professur, die wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie das Sekretariat finanziert.

Die Professur wird noch in diesem Jahr ausgeschrieben

„Durch das Engagement der Konrad-Henkel-Stiftung, die 1985 zum 70. Geburtstag meines Vaters Konrad Henkel gegründet wurde, besteht eine lange Verbundenheit mit der Heinrich-Heine-Universität“, sagt Christoph Henkel. Diese wolle man so fortführen.

Der Bereich Nachhaltigkeit sei zunehmend relevant und zukunftsweisend, sagt Stefan Süß, Lehrstuhlinhaber am BWL-Lehrstuhl. Man ergänze so das bereits bestehende Lehrangebot. Die Professur soll noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden, so dass die Arbeit pünktlich im Winter 2018 aufgenommen werden kann. Red