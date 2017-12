Düsseldorf. Der Düsseldorfer Ortsclub D-City der Rockergruppe Hells Angels hat sich aufgelöst. Das gab die Rockergruppe am Freitag bekannt. In der vom Donnerstag datierten Mitteilung heißt es, der Motorradclub Hells Angels Düsseldorf-City habe sich aufgelöst. «Zu den Gründen, die auch mit der politischen Situation in Deutschland zu tun haben, wollen wir derzeit nicht öffentlich Stellung nehmen», heißt es wörtlich.

Der Anwalt der Rocker bestätigte am Freitag den Schritt. Er sei beauftragt worden, Behörden und Innenministerium darüber zu unterrichten. Erklärungen gab auch er nicht ab. Die Polizei wollte den Schritt der Rocker ebenfalls nicht kommentieren.

Am vergangenen Wochenende hatte die Polizei einer Party dieser Ortsgruppe der Höllenengel in Düsseldorf einen Besuch abgestattet. Dabei waren zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen und Messer beschlagnahmt worden. Schusswaffen suchte die Polizei vergeblich.

Die Lage im Düsseldorfer Rockermilieu war zuletzt angespannt. Zwei Ortsclubs der Hells Angels, «Oldtown» und «D-City», rangen um Macht und Marktanteile. In NRW waren in den vergangenen Jahren mehrfach Ortsgruppen der Rocker verboten worden, kürzlich in Erkrath bei Düsseldorf. dpa