Düsseldorf. Helene Fischer macht Halt in der Düsseldorfer Arena – am 6. Juli 2018. „Das sind fantastische Neuigkeiten für das Düsseldorfer Publikum und für uns. Live-Shows von Helene Fischer gehören zu den absoluten Höhepunkten im Konzertbusiness“, sagt Manfred Kirschenstein von Düsseldorf Congress Sport & Event. Ab 8. Mai gibt es die Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen, ab 7. Mai um 10 Uhr online unter

www.eventim.de

www.rtl.de/tickets