Der Hockey-Bundesligist hat am Wochenende zwei Spiele. Heute spielt er bereits in Kahlenberg, morgen beim alten Rivalen.

Es könnte ein wegweisendes Wochenende werden für die Hockeyherren des Düsseldorfer HC. Heute und morgen stehen gleich zwei Duelle für das Team vom Seestern in der Hallenhockey-Bundesliga an. Und beide Gegner warten noch immer auf den ersten Punkt der Saison. Kommen die Düsseldorfer jeweils mit Punkten von ihren Auswärtsspielen zurück, dürfen sie sich in der Tabelle nach oben orientieren. Und mit nichts weniger wird sich Mirko Stenzel zufriedengeben: „Es muss unser klares Ziel sein, zweimal zu gewinnen“, sagt der DHC-Trainer.

Los geht der doppelte Auswärtsspieltag heute um 18 Uhr beim Kahlenberger HTC aus Mülheim, morgen treffen die Oberkasseler dann beim HTC Schwarz-Weiß Neuss um 14 Uhr im rheinischen Derby auf den alten Rivalen.

In beiden Partien gelten die Düsseldorfer, die momentan den dritten Tabellenplatz der West-Staffel bekleiden, als die favorisierte Mannschaft. Sowohl der Kahlenberger HTC als auch Schwarz-Weiß Neuss, das allerdings bisher auch nur eine Partie bestritt, blieben bislang punktlos. Trotzdem will DHC-Trainer Stenzel „die beiden Teams gewiss nicht unterschätzen“, wie er sagt.

Routinierte Neusser treffen auf junge Düsseldorfer

Während gegen den Mülheimer Aufsteiger heute die Rollen klar verteilt sein sollten, zeichnen sich die Partien in Neuss vor allem durch ihren Derby-Charakter aus. Dem DHC, der mit seiner jungen, neu formierten Mannschaft auf Punktejagd geht, wird in Neuss eine Routiniersmannschaft um Schwarz-Weiß-Urgestein und Weltmeister Sebastian Draguhn gegenüberstehen. Die Zuschauer in der Stadionhalle an der Jahnstraße können sich also nicht nur auf ein Duell um drei Punkte für die Tabelle, sondern vor allem auf eins ums Prestige freuen. „Wir sind gewarnt, Neuss ist immer ein unangenehmer Gegner“, sagt DHC-Trainer Stenzel entsprechend. Wohl wissend, dass die Neusser ihre spielerische Unterlegenheit mit ihrer Routine wettmachen könnten. Gerade wenn es hitzig wird.

Trotzdem wären für die Düsseldorfer weniger als sechs Punkte eine klare Enttäuschung, denn die Männer vom Seestern wollen ihre gute Auftaktleistung gegen die Topmannschaften vom HTC Uhlenhorst und dem Crefelder HTC, den die Düsseldorfer am vergangenen Wochenende zu Hause bezwingen konnten, nun auch gegen die Gegner aus dem hinterem Tabellenfeld bestätigen. Schaffen sie das, könnten sie sich erst mal in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.