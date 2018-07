Heine-Preis geht an Leoluca Orlando

Der Heine-Preis der Landeshauptstadt geht in diesem Jahr an Leoluca Orlando, den Bürgermeister von Palermo. Das gab die Stadt am Sonntag bekannt. „Leoluca Orlandos Einsatz bei der Aufnahme von Flüchtlingen an der Schnittstelle zwischen Afrika und Europa ist vorbildlich - ganz im Sinne der Grundrechte des Menschen und der Statuten des Heine-Preises. Mutig und konsequent hat Leoluca Orlando den Kampf gegen die Mafia geführt und damit seiner Heimatstadt Palermo erfolgreich das demokratische Selbstbewusstsein zurückgegeben. Nicht zuletzt dank Leoluca Orlando ist Palermo in diesem Jahr zur ‘Italienischen Kulturhauptstadt’ erklärt worden,“ so die Begründung der Jury. Der Heine-Preis ist mit 50 000 Euro dotiert und soll am 13. Dezember im Rahmen eines Festaktes verliehen werden.