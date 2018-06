Die neue Chefin der Kunstsammlung, Susanne Gaensheimer, überlegt einen Umbau auf Kosten der Grabbe-Halle. Ihre Pläne stoßen überwiegend auf Ablehnung.

Die neue Chefin der Kunstsammlung, Susanne Gaensheimer, möchte ihrem Haus mehr Besucher bescheren und daher den Eingang auf den Grabbeplatz verlegen. Dafür muss sie jedoch die ungewöhnlich hohe Grabbehalle als Ausstellungshalle opfern, zugunsten einer multifunktionalen Halle mit Eingangszone. Das Kuratorium wird sich am Dienstag mit dem kühnen Gedanken beschäftigen. Doch schon jetzt regt sich Widerstand. Die WZ stellt Gaensheimers Vorschläge zur Diskussion. Vier von fünf Museumsleuten, die in dieser Halle gearbeitet haben, äußern große Bedenken.

Vorab ein paar Worte zur Geschichte von K20. 1986 wurde der Bau mit der polierten, blaugrauen Syenit-Fassade eingeweiht. Der Eingang liegt in der eher dunklen Passage, die jedoch zur wichtigen Achse vom Ehrenhof zum Grabbeplatz gehört.Die Grabbe-Halle ist 48 Meter lang, 12,50 Meter breit und 14 Meter hoch, mit Oberlicht und Seitenlicht.

Jörn Merkert war 1984 bis 1987 stellvertretender Direktor der Kunstsammlung. Von 1987 bis 2010 leitete er die Berlinische Galerie, das Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur.

Er hat die Grabbehalle vielfach getestet. Bei der Retrospektive zu David Smith gab es doppelte Ebenen und Rampen. Danach nahm er alle Einbauten heraus und zeigte Schlemmers Triadisches Ballett als Theater. Seine Erfahrung: „Eine so außergewöhnliche, auch in den Proportionen außergewöhnliche Halle ist nicht zu unterschätzen. Ich muss mit dem Raum in einen Dialog treten, dann begreife ich, was man machen kann.“ Jungen Künstlern falle bestimmt viel ein, wenn man sie einlädt, sagt er.

Merkert hatte in der Berlinischen Galerie sogar zehn hohe Hallen, und er sagt: „Ich habe sie extra so strukturiert, in Erinnerung an Düsseldorf, um viele Möglichkeiten zu haben. Sailsdorffer hat in einer Installation eine große Tanne kopfüber aufgehängt. Die drehte sich. Wo kann man solche Dinge machen? Man braucht einen außergewöhnlichen Raum, um Außergewöhnliches machen zu können.“

Ulrich Krempel war von 1988 bis 1993 Ausstellungsleiter der Kunstsammlung. 1993 bis 2014 leitete er das berühmte Sprengel-Museum in Hannover. Er findet die Grabbe-Halle „schwierig, aber toll“. Er lehnt einen Umbau entschieden ab, wenn er sagt: „Als Eingangshalle erinnert sie dann eher an den Kaufhof, und die Kunstsammlung hätte einen exzellenten Raum verloren. Er schreit geradezu nach großen, nationalen und internationalen Künstlern, die man einlädt, um Dinge zu machen wie in der Tate Modern.“ Sein Ratschlag an die Kollegin: „Lieber eine Auseinandersetzung mit dem Raum, um ihn für die Kunst nutzen. Aber man sollte ihn nicht klein machen durch ein Entree oder was auch immer.“