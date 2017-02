Feuerwehr erneut mit Großaufgebot im Einsatz.

Düsseldorf. Aus dem am Sonntagabend havarierten Frachtschiff im Düsseldorfer Hafen werden auch am Dienstagmorgen weiterhin große Mengen Wasser gepumpt. Als der mit 1700 Tonnen Kies beladene Frachter am Montagabend entladen wurde, stellte die Feuerwehr fest, dass die Schäden am Schiff deutlich größer sind als gedacht. Durch das Entladen trat gleichzeitig noch mehr Wasser in den Laderaum ein. Um ein Sinken des Frachters zu verhindern, seien zusätzliche Pumpen eingesetzt worden, insgesamt sechs. Mit ihnen werden pro Minute rund 16.000 Liter Wasser aus dem Schiff gepumpt. Solange die Pumpen funktionierten, werde der Frachter nicht sinken, erklärte der Sprecher. Einen Plan für eine Bergung gibt es noch nicht.