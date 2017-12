Die Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP erwartet für 2017 nun sogar ein kleines Plus in der Stadtkasse und will am Donnerstag im Stadtrat einen ausgeglichenen Haushalt für 2018 beschließen.

Düsseldorf. Sie sind in den vergangenen Monaten tief in die Strukturen des Düsseldorfer Haushaltsentwurfs für das Jahr 2018 eingestiegen. Am Dienstag nun, zwei Tage vor der Etat-Sitzung des Stadtrates (Donnerstag 9 Uhr, Rathaus), äußerten sich die Politiker der Ampelkoalition geschlossen und optimistisch. „Wir rechnen nun mit einem positiven Ergebnis für das laufende Haushaltsjahr, sogar mit einem kleinen Plus“, erklärt SPD-Fraktionschef Markus Raub. Die steigenden Einnahmen bei der Gewerbesteuer sind, nach den schlechten Jahren 2014 bis 2016, ein Grund dafür. Diese Einnahmequelle ist, wie zu erwartende höhere Ausschüttungen an die Stadt von Messe und Stadtsparkasse, ein Grund für die Ampel, dass sie sicher ist, morgen auch einen ausgeglichenen Haushalt für 2018 beschließen zu können. FDP-Fraktionschef Manfred Neuenhaus ist sehr zufrieden mit den Vereinbarungen und spricht von einer „gelb-rot-grünen Null.“

Leistungen für Bürger sollen auf Niveau von 2017 gehalten werden

Dies alles geht nicht ohne Sparmaßnahmen. Doch die sollen nicht wehtun, sprich bei den Leistungen für die Bürger soll das Niveau von 2017 gehalten werden. Allerdings sollen so genannte Düsseldorfer Standards herruntergefahren werden. FDP-Geschäftsführer Manfred Neuenhaus nennt Beispiele: „Wir brauchen beispielsweise keine Türklinken aus Messing, Plastik tut es auch.“ Auch sei es nicht einzusehen, dass Düsseldorf für Leistungen höhere Pauschalen bezahlen müsse, als andere Kommungen. So zahlt die Landeshauptstadt beispielsweise bislang eine Fallpauschale bei Hilfen zur Erziehung in Höhe von 55 Euro, andere Städte nur 50 Euro. Einsparungspotenzial für den städtischen Haushalt 2018: eine Million Euro.

Das Puppentheater Helmholtzstraße (hie reine Szene aus „Ach du liebe Zipfelmütze“) erhält zum Erhalt einmalig 54 000 Euro .

Auf den Prüfstand kommt „nach den gemeinsamen Kraftanstrengungen“, so Angela Hebeler, Sprecherin der Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen einiges. Bei der Bepflanzung der Beete und Kübel sieht die Ampelkoalition ein Einsparpotenzial in Höhe von bis zu 300 000 Euro. Das Gartenamt soll im nächsten Jahr mehr Stauden pflanzen. Das sei nachhaltiger und günstiger als der bisherige Düsseldorfer Standard. „Wir wollen hier auch die Bürger mitnehmen. Wir wissen, dass viele selber pflanzen und Flächen pflegen wollen“, sagt Neuenhaus. Dazu werde es ein Konzept geben. „Die Stadt wird nicht trister“, beteuert der FDP-Mann.

Personalplanung der Stadt: Strukturen und Bedarf prüfen

Gleichzeitig kündigte die Ampel an, dass die Organisationsstrukturen des Gartenamtes (wie zuvor die der Feuerwehr) im neuen Jahr untersucht werden sollen. Doch nicht nur das Gartenamt steht im Blickpunkt, wenn es um Reduzierung von Standards oder Personalkosten geht. Mit einem Änderungsantrag im Stadtrat will die Koalition die Strukturen in der Verwaltung mit ihren fast 10 000 Mitarbeitern transparenter einsehen können und damit den tatsächlichen Personalbedarf prüfen. „Wir wollen wissen, wie in den Fachämtern ein Stellenplan entsteht, ob man die Stellen braucht“, sagt Markus Raub. Um Synergieeffekte zu erzielen, gibt es morgen einen weiteren Antrag der Koalition: Danach soll die Verwaltung die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit den städtischen Tochtergesellschaften prüfen. Ziel sei es, in den Bereichen Abrechnungen oder auch Beschaffungen durch Kooperationen Kosten zu sparen.