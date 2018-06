Nach Brand im Februar ist die Sanierung aufwendiger als gedacht.

Die Freunde und Gäste, aber auch das Team um Pächter Helge Kremer müssen sich weiter gedulden. Die Sanierung der Gaststätte Haus Gantenberg nach dem Brand in der Nacht zum 23. Februar dauert länger als erwartet. Traurig sei man, schreibt Kremer auf der Internetseite des Restaurants an die „Gantenberg-Freunde“. Denn im Gespräch mit unserer Redaktion hatte er im März noch gehofft, die Bilker Traditionsgaststätte am Professor-Dessauer-Weg im Mai wieder eröffnen zu können. Doch daraus wurde nichts.

Brandursache war ein Defekt des Bieraufzugs

Das Haus nahe der Uniklinik, in dem Helge Kremer seit mehr als 25 Jahren Pächter ist, gehört den Stadtwerken. Jennifer Haustein von der Presseabteilung des Unternehmens bestätigt, dass zurzeit alles getan werde, damit der Betrieb wieder laufen kann. Nach dem Feuer musste alles gereinigt werden, Wände, Fußboden, Decken müssen saniert und die Küche neu aufgebaut werden. Und das Haus bekommt auch eine ganz neue Technik.

Den Schaden in Gast- und Nebenräumen hatte die Feuerwehr nach dem Brand auf rund 100 000 Euro geschätzt. Die Stadtwerke nennen keine genaue Summe, bestätigen aber „einen niedrigen sechsstelligen Betrag“, der für die Sanierung und Reparaturen investiert werden muss.

Inzwischen steht auch die Brandursache vom Februar fest. Laut Stadtwerke hatte ein Defekt im Bieraufzug das Feuer ausgelöst.

Mit der Wiedereröffnung rechnet der Pächter nun optimistisch Mitte September. Von der Hochzeit bis zum Schützenfest, Karneval, Vereinstreffen und Familienfeiern – soll dann endlich wieder alles im Haus Gantenberg gefeiert werden können. Nachbarn und Vereine aus Bilk und den angrenzenden Stadtteilen werden sich freuen. Sie hatten Helge Kremer nach dem Feuer sofort Hilfe angeboten.