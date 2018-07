Die Stadt baut die Friedrich-Ebert-Straße um, deshalb können viele Busse nicht die gewohnte Strecke nehmen.

Düsseldorf. Die Stadt baut auf der Friedrich-Ebert-Straße die Bürgersteige und die Haltestellen um und gestaltet sie neu. Deshalb wird die Straße ab heute und für voraussichtlich zwei Monate halbseitig gesperrt. Das betrifft die Bus-Linien SB55, 721, 722, 732, 737, 738, 752, 754, 805, 817, 834, NE4, NE5 und NE6.

Je nach Fahrtrichtung beginnen die Umleitungen an der „Oststraße“ oder am „Worringer Platz“. Die Haltestelle „Düsseldorf Hauptbahnhof, Steig 13“ wird auf den Konrad-Adenauer-Platz vor die Hausnummern 10 bis 11 verlegt, der Steig 14 je nach Linien an den Steig 9 oder 10.

Die Änderungen für die Linien hat die Rheinbahn hier zusammengestellt.