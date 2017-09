Dezernentin Zuschke sieht kaum Chancen, das neue Logistikzentrum an der Clarissenstraße abzulehnen.

Die Planungs- und Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke kam mit freundlichem Lächeln ins Bezirksrathaus Oberkassel. Dort lernte sie schnell, dass sie das linksrheinische Düsseldorf besser beachten muss. Sie steckte viel Kritik ein, weil man auf die Gestaltung des Belsenplatzes mit der Bündelung aller Haltestellen nun schon seit Jahrzehnten warte. Die ironische Frage von den Politikern, ob das Verkehrskonzept für Heerdt schon fertig oder noch in Arbeit sei, ließ sie unbeantwortet. Sie sprach gern von „echten Herausforderungen“. Das Lächeln verging ihr allerdings, als alle linksrheinischen Fraktionen den Bauantrag für ein Lebensmittel-Online-Lager an der Clarissenstraße an die Verwaltung zurückschickten.

Im Gewerbegebiet kann ein Online-Lager errichtet werden

Es geht um einen Hallenkomplex von 6674 Quadratmeter auf dem Eckgrundstück Wiesenstraße/Clarissenstraße, er soll als Auslieferungslager genutzt werden. Täglich außer sonntags möchte der Investor rund um die Uhr Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs anliefern lassen. Nachts sollen zwar nur zwei Laster liefern, aber auf den gesamten Tag gerechnet, stelle der Verkehr der Zulieferer und Beschäftigten eine enorme Belastung dar, befürchten Anwohner. Dies nicht nur an der Clarissenstraße, sondern an der Wiesen- und Heesenstraße. Heerdter Landstraße, Nikolaus-Knopp-Platz und Handweiser sind schon jetzt völlig überlastet. CDU-Ratsherr Giuseppe Saitta rechnete vor, es würden täglich über 500 Lastenwagenfahrten neu hinzukommen.

In der Mai-Sitzung hatten die Politiker den Bauantrag des Investors zurückgestellt, in der Hoffnung, die Verwaltung werde neu verhandeln und ein Anlieger-freundlicheres Konzept vorstellen. Aber die Bauaufsicht bleibt dabei, es gebe keine Bedenken gegen die Erteilung der Baugenehmigung, da sich das Logistikzentrum nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Dieses Argument empfindet vor allem der Bürgerverein Heerdt wie Hohn, eben weil schon an der Wiesenstraße 57 ein Lastwagenpark über einen amerikanischen Investor errichtet wird und an der Straße Am Hochofen beliefern die gelben Autos der weltweit agierenden Firma Dachser das Logistikzentrum Niederrhein.

Die Situation sei für Menschen, die dort leben, nicht zumutbar, erklärte CDU-Sprecher Sven Holly. Grünensprecher Markus Loh schob hinterher, jetzt einfach Baurecht über den § 34 zu geben, gehe einfach nicht. Und SPD-Sprecher Tobias Kühbacher meinte, man habe schon immer vor einer Verkehrs-Überbelastung in Heerdt gewarnt.

Dezernentin Zuschke zeigte sich von den Protesten unbeeindruckt. Der Investor könne sein Gewerbe dort ausüben. Dieses Baurecht könne ihm nur bei einem gesicherten Grund versagt werden, sonst drohe eine Schadensersatzklage. Es handele sich auch nicht um ein neues Gebiet, das man mit einer Veränderungssperre belegen könne. Die Clarissenstraße sei „gewerblich vorgeprägt“.

Alle Fraktionen stellten sich stur. Daraufhin erklärte Zuschke, sie wolle das Gutachten noch einmal überprüfen. Sie gab jedoch zu bedenken, eine Bauleitplanung sei an dieser Stelle kein Allheilmittel, um den Bauantrag abzuwehren.