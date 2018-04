Düsseldorf. Einem 24-jährigen Fahrgast wurde am Samstag in der S6 nach Essen das Handy aus der Hosentasche geklaut. Der Mann war kurz eingeschlafen, als er wieder aufwachte, war sein Mobiltelefon weg. Als er sich umguckte, sah er, dass es aus der Hosentasche eines anderen Fahrgastes herausguckte.

Als der 24-Jährige den mutmaßlichen Dieb ansprach, flüchtete dieser am S-Bahnhof Garath aus der Bahn. Der Bestohlene konnte in jedoch an der Emil-Barth-Straße wieder einholen. Der Flüchtende setze Pfefferspray ein, beide gingen in einer Rangelei zu Boden woraufhin der Mann sein Pfefferspray und auch das gestohlene Handy zurückließ.

Die alamierte Polizei erfuhr von Zeugen, dass der Mann ganz in der Nähe in einer Wohnung verschwunden sein soll. Als die Beamten dort klingelten, ließ eine Frau die Beamten in die Wohnung, behauptete jedoch, dass der Gesuchte nicht da sei. Auch dagegen, dass die Polizei die Wohnung durchsuchte hatte sie nichts. So konnte der Flüchtige wenig später in einem Bettkasten gefunden werden. Der Mann ist ein polizeibekannter Drogenkranker ohne festen Wohnsitz. Gegen den 24-Jährigen liegt ein Haftbefehl wegen eines anderen Raubs vor. red