ARCHIV - ILLUSTRATION: Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leucht am 19.04.2016 auf der Autobahn A7 bei Niederstotzingen (Baden-Württemberg). (zu dpa: «Ehepaar nach Einbruch mit tödlichem Ausgang in Haft» vom 17.01.2018) Foto: Stefan Puchner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit