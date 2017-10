Die „Erste“ schlägt St. Tönis, die Reserve Duisburg.

Erfolgreiche Tage für die Handballerinnen von Fortuna Düsseldorf. Sowohl die Nordrheinliga-Mannschaft von Ina Mollidor als auch das Oberliga-Team von Eric Busch konnten die Heimspiele gegen die Turnerschaft St. Tönis (37:25) und gegen die GSG Duisburg (26:22) für sich entscheiden. Die Formkurve zeigt bei beiden Mannschaften klar nach oben.

Ganz zufrieden wirkte Klaus Allnoch nach dem Spiel der ersten Mannschaft allerdings nicht und bemerkte: „Eigentlich sind mir heute unsere 37 geworfenen Tore zu wenig und die 25 kassierten Treffer zu viel“, sagte der Co-Trainer der Rot-Weißen. Insgesamt sahen die Zuschauer ein wenig attraktives Spiel, zumal sich auch das Schiedsrichtergespann Sistermanns/Schmuck mit vielen fragwürdigen Entscheidungen auf beiden Seiten in Szene setzte. Auffällig war bei beiden Mannschaften die hohe Fehlerquote. Dennoch konnte sich Fortuna Düsseldorf bereits in Halbzeit eins mit 18:11 absetzen. Auch wenn die Gäste aus St. Tönis noch einmal bis auf 16:19 (32. Minute) verkürzen konnten, dominierten die Gastgeberinnen die Partie und kamen am Ende zu einem klaren 37:25-Erfolg.

Fortuna: Grewe, Happe, Debski – Otten (1), Mattyssek (5), Borchert (3), Jarendt (1), Grimberg (6), Münst (5), Otto (2), Neumann (5), Berger (9/5)

Den ersten Heimsieg brachte derweil die 2. Mannschaft der Fortuna unter Dach und Fach. Dem bis dahin verlustpunktfreien Tabellenzweiten GSG Duisburg fügte die Busch-Truppe beim 26:22-Erfolg die erste Saisonniederlage zu. Laura Wolf war mit sieben Treffern erfolgreichste Torschützin der Düsseldorferinnen.

Fortuna II: Utzig, Dorn – Doberstein (6), Luks (1), Wolf (7), Randzio (7/4), Braband (2), Habekost (2), Söntgen (2) MaHa