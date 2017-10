Dritter Erfolg in Serie für die rot-weiße Reserve.

Den dritten Sieg in Folge konnten die Handballerinnen von Fortuna Düsseldorf II am Wochenende bei Mettmann Sport einfahren. Das junge Team von Eric Busch setzte sich verdient mit 29:25 (12:12) durch. Neben Flügelflitzerin Sina Söntgen und Carina Randzio zählte auch die A-Jugendliche Johanna Beutler zu den erfolgreichsten Torschützinnen. Das Trio erzielte jeweils sechs Treffer.

Mit 5:1 und 7:3 gelang der Busch-Truppe ein Start nach Maß, allerdings kamen die Gastgeberinnen Mitte der ersten Halbzeit dank eines 5:1-Laufes zum 8:8-Ausgleich. Vier Minuten vor dem Pausenpfiff gelang der guten Kreisläuferin Lena Schulze sogar das 12:10, doch Carina Randzio und Irina Doberstein glichen schnell wieder aus.

Mitte der zweiten Halbzeit setzten sich die Gäste über 25:21 bis auf 29:24 ab, am Ende gewannen sie 29:25. Durch den dritten Erfolg in Folge verbesserte sich die Mannschaft mit nunmehr 8:4-Punkten auf den dritten Tabellenplatz hinter dem Spitzenduo TV Aldekerk II und GSG Duisburg. Für die Rot-Weißen geht es nun erst einmal in eine zweiwöchige Spielpause, die am 5. November mit dem Duell gegen den TV Beyeröhde II endet. MaHa

Fortuna II: Utzig, Dorn – Doberstein (1), Luks (2), Wolf (3), Meinke, Frede (1), Beutler (6/3), Randzio (6), Meyer (2/1), Braband, Habekost, Söntgen (6)