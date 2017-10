Wegen eines Kraneinsatzes halten die Buslinien SB50, 780, 782, 785, NE3 und NE7 von Samstag, 7. Oktober, 7 Uhr, bis Sonntag, 8. Oktober, 20 Uhr an der Haltestelle „Steinstraße/Königsallee“ nicht an Steig 11. Die Rheinbahn bittet die Fahrgäste, stattdessen die Steige 7 und 9 zu nutzen.

Die Bädergesellschaft bietet in Kooperation mit dem Schulverwaltungsamt wieder Ferienschwimmaktionen an – im Freizeitbad Düsselstrand, Familienbad Niederheid, Gartenhallenbad Unterrath und Schwimm‘ in Bilk. Die Kurse finden vom 23.- 28. , am 30. Oktober und vom 2. bis 4. November immer vormittags, statt. In zehn Einheiten zu je 30 Minuten haben die Schüler die Möglichkeit, Abzeichen zu erlangen. Die Teilnehmerkarten können ab heute in den genannten Hallenbädern während der gewohnten Öffnungszeiten für 47,50 Euro erworben werden. Weitere Infos unter Tel.: 0211 95745 635.

Am kommenden Samstag findet der „Tag der offenen Tür“ an der Ferdinand-Heye-Schule in der Heyestraße 91 in Gerresheim statt. In der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr haben interessierte Eltern mit ihren Kindern, die im kommenden Jahr schulpflichtig werden, die Möglichkeit, Schulluft zu schnuppern. Sie können im Unterricht zusehen und mitmachen, aber sich vor allem auch von der guten Atmosphäre überzeugen. Die Schul- und OGS-Leitung stehen für Fragen zu Anmeldung, Schulbesuch und Betreuung zur Verfügung.

Die Kö ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Doch wer kennt auch die Kö der kleinen Leute? Die Kölner Straße. Mag ihr Hauptteil in Oberbilk liegen, das nördliche Ende der Kölner Straße hat auch seine Reize. Festartikelfachgeschäfte, iranische Lebensmittelläden, afrikanische Friseursalons- und Textilgeschäfte, analoge Tonträgermärkte und der Verband Deutscher Sinti und Roma prägen eine pulsierende Straße, die man anderswo durchaus Boulevard nennen würde. Ein Rundgang am Montag zeigt die spannenden Seiten des „anderen Endes der Kölner Straße“. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr vor Festartikel Lorenz-Holzberg. Anmeldung und Info: volker.neupert@respekt-und-mut.de, Tel: 0211/95757-794, dirk.sauerborn@polizei.nrw.de, Tel: 0211/870-2096.