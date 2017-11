Düsseldorf. Die Fahndung nach einem Mann, der Anfang November eine 98-Jährige in einem Seniorenheim bestohlen haben soll, war erfolgreich. Die veröffentlichen Kameraufnahmen ermöglichten es den Beamten den Mann als einen 36-Jährigen aus Pempelfort zu identifizieren. Das gab die Polizei am Montag bekannt.

Die Polizei nahm ihn am Freitag an seiner Anschrift in Düsseldorf fest. Er bestreitet die Tat in dem Altenheim in Ludenberg begangen zu haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an. red